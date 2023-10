TUS Bad Waltersdorf im Torrausch - Kantersieg über Tus Greinbach

Details Samstag, 14. Oktober 2023 10:41

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Greinbach und Bad Waltersdorf mit dem Endstand von 0:6. Waltersdorf setzte sich standesgemäß gegen Tus Greinbach durch. Die Greinbacher hatten im Derby - trotz Startschwierigkeiten der Gäste - keine Chance.

Schnelle Führung für Waltersdorf

Greinbach geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Michael Goger das schnelle 1:0 für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf erzielte. In der 27. Minute erhöhte Philipp Sittsam auf 2:0 für Bad Waltersdorf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ognjen Davidovic in der 30. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von Tus Greinbach dicht, sodass sich der Vorsprung von Waltersdorf nicht weiter vergrößerte.

Klare Sache

Doppelpack für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Nach seinem ersten Tor (47.) markierte Philipp Schaffer wenig später seinen zweiten Treffer (53.). Pascal Archan stellte schließlich in der 86. Minute den 6:0-Sieg für die Gäste sicher. Mit dem Spielende fuhr der Ligaprimus einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Greinbach klar, dass gegen Bad Waltersdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Während Greinbach am kommenden Samstag FC Almenland empfängt, bekommt es Waltersdorf am selben Tag mit USC Sonnhofen/Rabenwald zu tun.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Heute ist es trotz Anlaufschwierigkeiten sehr gut gelaufen für uns. Ein Derbysieg in dieser Höhe ist etwas ganz besonderes."

Aufstellungen:

Greinbach: Lorenz Ferstl - Bence Bekö, Gábor Simonfalvi, Alexander Ertl, Leander Lengheim, Gerald Gleichweit (K), Manuel Lechner - Florim Gashi, Florian Fuchs, Lukas Mogg - Markus Zarnhofer



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Markus Reiterer, Maximilian Zisser, Maximilian Grabner, Matthias Gleichweit, Matyas Varga



Trainer: Michael Noll

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Manfred Kreppenhofer, Gabriel Antin, Moritz Eder, Pascal Archan, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 0:6 (0:3)

86 Pascal Archan 0:6

53 Philipp Schaffer 0:5

47 Philipp Schaffer 0:4

30 Ognjen Davidovic 0:3

27 Philipp Sittsam 0:2

9 Michael Goger 0:1

