Offener Schlagabtausch zwischen TSV Kirchberg/R. und USC Sonnhofen/Rabenwald

Jeweils einen Punkt holten TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. und USC Sonnhofen/Rabenwald an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich TSV Kirchberg/R. vom Favoriten.

Aberkanntes Tor für Kirchberg

Das Spiel begann mit einer turbulenten Sequenz, als bereits nach 2 Minuten Färber freigespielt im 16er zum Tor abschloss. Der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits, was die frühe Führung verhinderte. Die ersten Minuten gehörten ansonsten klar Sonnhofen, die das Spiel bestimmten und die Kirchberger Mannschaft zwangen, sich anzupassen.

Es dauerte eine gewisse Zeit, bis sich Kirchberg/R. auf das Spiel einstellen konnte. Nachdem die Anfangsphase von Sonnhofen dominiert wurde, entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften hart um die Kontrolle auf dem Platz kämpften.

Ein entscheidender Moment ereignete sich, als Baumkircher auf der Linie klären musste, um einen Treffer für Sonnhofen zu verhindern. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang dann dem Gastgeber ein wichtiger Durchbruch. Nach einem Foul an der linken Strafraumgrenze trat Lembäcker zum Freistoß an und versenkte den Ball direkt ins Tor. Dieses Tor und die anschließende gelb-rote Karte für Mario Kreimer wegen eines Foulspiels prägten die erste Halbzeit.

Hin und Her

In der zweiten Halbzeit übernahm Kirchberg/R. das Kommando und war klar spielbestimmend. In der 48. Minute gelang Christoph Rabl der verdiente Ausgleich zum 1:1. Er verwertete eine flache Hereingabe von Höfler gekonnt. Doch Sonnhofen fand bei einem der wenigen Angriffe in der zweiten Halbzeit erneut eine Gelegenheit. Diesmal gab es einen Freistoß an der rechten Strafraumgrenze. Wieder trat Lembäcker an und schoss den Ball in die Mauer. Doch der abprallende Ball wurde direkt im Tor versenkt, was den Spielstand auf 2:1 stellte.

Kirchberg/R. gab jedoch nicht auf und erzielte in der 76. Minute den erneuten Ausgleich. Nach einer Flanke von Eder von links drückte Rabl den Ball erneut über die Linie. Damit stand es 2:2, und die Spannung im Spiel blieb bis zum Schluss erhalten. Die größte Möglichkeit zur Führung für Kirchberg/R. ergab sich, als ein hoher Ball auf Färber kam, der den Kopfball weiterleitete. Rabl lief von halblinks auf das Tor zu, lupfte den Ball über den Torwart, aber das Spielgerät sprang vor dem leeren Tor an die Latte und verhinderte somit das mögliche 3:2.

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. tritt am kommenden Samstag bei SV Hochwechsel Waldbach an, USC Sonnhofen/Rabenwald empfängt am selben Tag TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – USC Sonnhofen/Rabenwald, 2:2 (0:1)

76 Christoph Rabl 2:2

60 Philipp Lembaecker 1:2

48 Christoph Rabl 1:1

40 Philipp Lembaecker 0:1

