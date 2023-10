SVH Waldbach dreht Spiel beim SV Frannach - 43-jähriger Goalie Santa glänzt

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:22

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Frannach und SVH Waldbach, die mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Führung und Ausgleich

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Samuel Schwarz sein Team in der 19. Minute. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Gabriel Hold zum Ausgleich für Waldbach. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Waldbach geht in Führung

Kurz vor Ultimo war noch Tin Vukmanic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Hochwechsel Waldbach verantwortlich (84.). Zum Schluss feierte SVH Waldbach einen dreifachen Punktgewinn gegen Frannach.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SV C&P Frannach den neunten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SV Frannach nur fünf Zähler.

Im Klassement machte Waldbach einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Hochwechsel Waldbach wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Samstag reist Frannach zu USC Raika Eichkögl, zeitgleich empfängt SVH Waldbach TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Nach einer Serie ohne Sieg, wo wir oftmals als besseres Team keine Punkte mitnahmen, war es dieses mal umgekehrt und wir waren etwas glücklich die Sieger in diesem Spiel. Hervorheben möchte ich die kämpferische Leistung und die Moral der Mannschaft, die es nach den Ausfällen einiger wichtiger Spieler wirklich sehr gut gemacht hat. Zudem möchte ich unseren 43 jährigen Tormann Roland Santa hervorheben, der uns durch seine Paraden mehrmals im Spiel hielt."

Aufstellungen:

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Daniel Neuhold, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Andreas Fejan, Lukas Stadler, Maximilian Zeisberger - Marcel Krenn, Vito Gorza, Jonas Schwarz, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Hannes Rudman, Dominik Posch, Tobias Wedenig, Benedikt Hofmann Wellenhof, Marko Malesevic



Trainer: Rene Triller

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Roland Santa - Benedikt Gesslbauer (K), Josip Zeba, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger, Sandro Pfeffer, Markus Rosenberger - Niko Maric, Oliver Grandits, Gabriel Hold - Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Marcel Robert Spandl, Karlo Klaric, Lukas Schmidt, Markus Peter Sommersguter, Bruno Skaro



Trainer: Arrigo Kurz , MSc

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – SV Hochwechsel Waldbach, 1:2 (1:1)

84 Tin Vukmanic 1:2

43 Gabriel Hold 1:1

19 Samuel Schwarz 1:0

