Dietersdorf/Loipersdorf lässt es gegen Hartberg/U. richtig krachen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 21:28

Dietersdorf/Loipersdorf kam gegen Hartberg/U zu einem klaren 4:0-Erfolg. DUSV erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Besonders: Das Tor zum 4:0 - der Ball landete aus mehr als 40 Metern Entfernung im Kasten.

Offensiver Start

Die Dietersdorfer starteten erneut äußerst offensiv in die Partie. Doch die ersten vielversprechenden Gelegenheiten boten sich den Gästen. Nach einem präzisen Zuspiel von der Seite verfehlte der Ball das Tor nur knapp. In der 11. Minute eröffnete Alex Kanalas das Punktekonto mit einem beeindruckenden Weitschuss aus 25 Metern, der zum 1:0 führte. Dieser Treffer brachte die Heimmannschaft in Schwung. Dennoch zeigte Hartberg Umgebung eine starke Leistung und setzte immer wieder gefährliche Offensivaktionen.

In der 37. Minute drang Alex Radl erfolgreich von der Seite in den Strafraum ein und erzielte das 2:0 aus spitzem Winkel. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Die Gäste erhöhten den Druck nach der Pause, aber an diesem Tag blieb ihnen ein Torerfolg verwehrt. In der 77. Minute baute Andrija Novosel die Führung auf 3:0 aus, nachdem er einen Pass von Michael Tieber erfolgreich verwertete. Den krönenden Abschluss bildete das 4:0 durch Adam Japukovic. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld überlistete er den gegnerischen Torwart aus 45 Metern Entfernung.

DUSV tritt kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, bei SC St. Margarethen an der Raab an. Bereits einen Tag vorher reist Hartberg/U zu SV Ada Anger.

Stimme zum Spiel:

Stefan Ortauf (DUSV): Wir sind sehr froh, dass wir heute drei Punkte erzielt haben. Die Reaktion auf vorige Woche war gut und deutlich erkennbar. Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft. Hartberg/Umgebung präsentiere sich, wie erwartet, sehr stark und hätte durchaus auch 1:0 in Führung gehen können. Dies hätte es für uns dann umso schwieriger gemacht. Das Ergebnis scheint klarer, als es dann schlussendlich war."

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA (K), Felix Donner, Alexander Radl, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Alex Kanalas, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Fabian Thomaser, Mario Hirt, Kevin Janisch, Jannik König, Marco Kuntaric, Johannes Weiß



Trainer: Stefan Ortauf

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Leo Kosaric, Luca Tiemo Joshua Pfeiffer, Thomas Kager (K) - Josef Pöltl, Marin Tabakovic, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Fabian Kugl, Elvis Mehmeti, Ivan Galic, Moritz Ertl, Marc Hörzer



Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 4:0 (2:0)

79 Adam Jakupovic 4:0

77 Andrija Novosel 3:0

37 Alexander Radl 2:0

11 Alex Kanalas 1:0

