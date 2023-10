Kein Trainereffekt bei Tus Greinbach: Debakel gegen Dietersdorf/Loipersdorf

Details Montag, 30. Oktober 2023 21:14

Dietersdorf/Loipersdorf führte Greinbach nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Die Überraschung blieb aus: Gegen DUSV kassierte Tus Greinbach eine deutliche Niederlage. Damit gab es keinen Trainereffekt bei den Greinbachern, wo Herfried Sabitzer auf der Trainerbank saß. Michael Noll war nach dem Spiel gegen Almenland vorige Woche zurückgetreten.

Ausgeglichen

Das Spiel begann recht ausgeglichen, und beide Mannschaften suchten nach Möglichkeiten, sich Torgelegenheiten zu erspielen. In den ersten Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten, und es schien, als könnten beide Teams an diesem Tag erfolgreich sein. Doch in der 13. Minute gelang es den Dietersdorfern, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Adam Jakupovic war der Schütze des Tors, nachdem sein abgefälschter Weitschuss trotz eines leichten Abwehrversuchs den Weg ins Tor fand. Das 1:0 für Dietersdorf sorgte für Jubel bei den heimischen Fans.

Die Partie blieb hart umkämpft, und Greinbach hatte ebenfalls gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, aber sie konnten ihre Chancen nicht effizient nutzen. Die Dietersdorfer Abwehr und ihr Torwart hielten stand.

Klare Sache

Nach dem Seitenwechsel in der 2. Halbzeit ging das Spiel weiter, und Dietersdorf baute seinen Vorsprung aus. In der 52. Minute trat Jakupovic einen Freistoß von links, und der Ball fand den Weg ins Tor, da alle vorbeiflogen. Mit dem Treffer stand es 2:0 für die Gastgeber.

In der 56. Minute entstand ein hektisches Geschehen im Abwehrzentrum von Greinbach nach einem Eckball. Beim Klärungsversuch traf ein Greinbacher Verteidiger einen eigenen Mitspieler, und der Ball fand so den Weg ins eigene Tor. Dietersdorf erhöhte auf 3:0.

Nur eine Minute später sorgte Jakupovic erneut für Gefahr, als er eine präzise Flanke von rechts hereinbrachte. Michi Tieber, der Goalgetter der Dietersdorfer, verwandelte souverän und stellte den Spielstand auf 4:0.

Den Schlusspunkt setzte Alex Kanalas in der 76. Minute mit einem spektakulären Weitschuss aus 25 Metern, der im linken Kreuzeck des Greinbacher Tores einschlug. Mit diesem Treffer bauten die Dietersdorfer ihren Vorsprung weiter aus, und es stand 5:0.

In der Folge hatten die Dietersdorfer noch einige gute Chancen, das Ergebnis weiter zu erhöhen, während auch die Greinbacher ihr Glück versuchten. Am Ende blieb es jedoch beim überzeugenden 5:0-Sieg für den Dietersdorfer USV, der an diesem Tag eine beeindruckende Leistung auf dem Platz zeigte und sich verdient den Sieg sicherte.

Nach der klaren Niederlage gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf ist Tus Greinbach weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Süd-Ost.

Nächster Prüfstein für Dietersdorf/Loipersdorf ist USC Sonnhofen/Rabenwald (Samstag, 18:00 Uhr). Greinbach misst sich am selben Tag mit SV Ada Anger (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Stefan Ortauf (Trainer DUSV): "Wir sind sehr zufrieden mit einem tollen letzten Spiel vor eigener Kulisse. Greinbach hätte durchaus das zwischenzeitliche 1:1 erzielen können, doch in der zweiten Halbzeit konnten wir noch einen Zahn zulegen und gingen somit verdient als Sieger vom Platz."

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Alex Kanalas, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Christoph Lederer, Marco Kuntaric



Ersatzspieler: Mario Hirt, Marcel Kern, Alexander Radl, Kevin Janisch, Jannik König, Johannes Weiß



Trainer: Stefan Ortauf

Greinbach: Lorenz Ferstl - Gábor Simonfalvi, Alexander Ertl, Leander Lengheim, Maximilian Zisser, Manuel Lechner (K) - Thomas Hopfer, Matthias Gleichweit, Florian Fuchs, Lukas Mogg - Markus Zarnhofer



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Markus Reiterer, Bence Bekö, Maximilian Grabner, Andreas Gruber, Lukas Roland



Trainer: Herfried Sabitzer

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – Tus Greinbach, 5:0 (1:0)

76 Alex Kanalas 5:0

57 Michael Tieber 4:0

56 Eigentor durch Maximilian Zisser 3:0

52 Adam Jakupovic 2:0

13 Adam Jakupovic 1:0

