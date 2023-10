Färber-Doppelpack bringt TSV Kirchberg/R. gegen USC Eichkögl auf die Siegerstraße

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:37

Bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. gab es für USC Raika Eichkögl nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Damit feiern die Kirchberger den zweiten Sieg in Folge und bleiben zum vierten Mal en suite ungeschlagen.

Schnelle Führung

Das Spiel begann in einem angemessenen Tempo, und beide Teams zeigten ihre Entschlossenheit. Bereits in der 10. Minute erhielt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. einen Elfmeter, den Christoph Rabl sicher verwandelte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Ein früher Rückschlag für USC Raika Eichkögl. In der 36. Minute erhöhte Kirchberg/R. seinen Vorsprung auf 2:0. Ein Fehler in der Abwehr von Eichkögl ermöglichte Martin Färber, den Ball ins Tor zu schieben. Obwohl der Torhüter von Eichkögl, Goalie Winter, den Ball noch berührte, konnte er den Treffer nicht verhindern. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:0 zugunsten von Kirchberg/R. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit einige gute Chancen, konnten jedoch keinen Treffer erzielen.

Eichkögl verkürzt

Die zweite Halbzeit begann, und USC Raika Eichkögl zeigte Entschlossenheit, ins Spiel zurückzufinden. In der 56. Minute trafen sie die Latte mit einem Freistoß, aber der Ball landete nicht im Tor. Kirchberg/R. war weiterhin gefährlich und erzielte in der 62. Minute das 3:0 durch Martin Färber. Dieser schnelle Angriff über die linke Seite führte zu einem weiteren Treffer für die Gastgeber und schien eine Vorentscheidung zu sein. Die Gäste, USC Raika Eichkögl, gaben nicht auf und kämpften weiter. In der 82. Minute erzielte Antonio Josipovic aus kurzer Distanz ein Tor für Eichkögl, um den Spielstand auf 3:1 zu verkürzen. Trotz des Anschlusstreffers gelang es ihnen jedoch nicht, das Blatt zu wenden.

Die drei Punkte brachten TSV Kirchberg/R. in der Tabelle voran. Kirchberg/R. liegt nun auf Rang elf. In den letzten fünf Partien rief TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Mit 13 gesammelten Zählern hat USC Raika Eichkögl den zwölften Platz im Klassement inne. Mit erst 15 erzielten Toren hat USC Eichkögl im Angriff Nachholbedarf. Eichkögl musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sechs Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt TSV Kirchberg/R. bei SV C&P Frannach an, während USC Raika Eichkögl zwei Tage zuvor TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Ich biin stolz auf die Mannschaft! Derbysieg mit einer spielerisch überzeugenden Leistung. Nächstes Ziel ist den Herbst in Frannach am nächsten Wochenende positiv abzuschließen!“

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Fabian Eder, Daniel Loder, Martin Färber, Mathias Kummer



Ersatzspieler: Julian Langer, Patrik Hödl, Tobias Höfler, Dominik Posch, Samuel Höfler, Julian Hermann



Trainer: Michael Brottrager

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Stephan Aminger, Nejc Gabrsek, Fabian Brodtrager, Leon Leustek - Matija Durdek, Zan Horvat, Ervin Bevab, Armin Begic - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Sebastian Ramminger, Manuel Brodtrager, Antonio Josipovic, Patrick Groß, Thomas Hödl



Trainer: Anel Kocijan

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – USC Raika Eichkögl, 3:1 (2:0)

81 Antonio Josipovic 3:1

61 Martin Faerber 3:0

41 Martin Faerber 2:0

11 Christoph Rabl 1:0

