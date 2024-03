FC Almenland schlägt SV Frannach, Nullnummer bei SV Hartberg/U. gegen Tus Greinbac

Details Montag, 25. März 2024 18:22

Durch ein 2:0 holte sich FC Almenland in der Partie gegen Frannach drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Almenland die Nase vorn. Das enge Hinspiel hatte SV C&P Frannach durch ein 3:2 siegreich gestaltet. Während bei dieser Partie zwei Tore gefallen sind, blieben Treffer im Spiel zwischen SV Hartberg/U. und SV Tus Greinbach aus.

Führung für Almenland

Die Gastgeber finden gut ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Es gibt dann in der 22. Minute Elfmeter für die Heimischen nach einem Foulspiel. Michael Vorraber brachte FC Almenland in Front. SV Frannach war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang wird die Partie hitziger, beide Teams wollen ein Tor erzielen. In der 77. Minute erhöhte Martin Hannes Gruber per Kopf auf 2:0 für FC Almenland. Das ist so etwas wie die Entscheidung. Zwar werfen die Frannacher noch einmal alles nach vorne, letzten Endes ging FC Almenland im Duell aber als Sieger hervor.

FC Almenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten.

SV C&P Frannach verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die Gäste auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Frannach auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog FC Almenland an Frannach vorbei auf Platz acht. SV C&P Frannach fiel auf die elfte Tabellenposition.

FC Almenland tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. an. Einen Tag später empfängt SV Frannach Dietersdorfer USV Loipersdorf.

Nullnummer in zweiter Sonntagspartie

Die Partie zwischen SV Hartberg/U. und Tus Greinbach endete 0:0. Dietmar Pölzler, sportlicher Leiter der Hartberger zum Spiel. "Wir haben wieder ca 20 Minuten benötigt, um ins Spiel zu kommen, danach war es ein ausgeglichenes Spiel mit den etwas qualitativ besseren Chancen auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit war aufgrund des Sturms und Regens kein ansehnliches Spiel mehr möglich. 1 Punkt, mit dem wir sicher besser Leben können als Greinbach."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – SV C&P Frannach, 2:0 (1:0)

77 Martin Hannes Gruber 2:0

22 Michael Vorraber 1:0



