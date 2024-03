SVH Waldbach entführt drei Punkte vom SV Anger

Details Samstag, 23. März 2024 06:04

Am Freitag trafen SV Anger und SVH Waldbach aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Gegen Waldbach setzte es für Anger eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: SV Hochwechsel Waldbach hatte mit 3:2 die Oberhand behalten.





Führung für Waldbach

Die Waldbacher finden gut ins Match. Niko Maric brachte SVH Waldbach in der 34. Minute nach vorn - schöner Angriff über die Seite und schon steht es 1:0. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Markus Rosenberger mit einem feinen Distanzschuss das 2:0 für Waldbach (41.). Mit der Führung für SV Hochwechsel Waldbach ging es in die Halbzeitpause.

Anger verkürzt

Gleich zu Wiederbeginn verkürzt Anger. In der 51. Minute brachte Roland Kober den Ball im Netz von SVH Waldbach unter - ein Verteidiger zwar zwar dran, doch am Tor ändert das nichts mehr. Kurz darauf erhöht Waldbach wieder. Sandro Pfeffer umkurvt den Goalie und schießt die Kugel zum 3:1 für Waldbach über die Linie (53.). Mit dem 4:1 durch Tin Vukmanic vom Elferpunkt schien die Partie bereits in der 59. Minute mit SV Hochwechsel Waldbach einen sicheren Sieger zu haben. Sandro Feichtinger verkürzte für SV Ada Anger später in der 73. Minute auf 2:4. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten von SVH Waldbach.

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Anger nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. 42 Tore – mehr Treffer als die Gastgeber erzielte kein anderes Team der Oberliga Süd-Ost. Anger verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Waldbach besetzt momentan mit 21 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 28:28 ausgeglichen. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV Hochwechsel Waldbach derzeit auf dem Konto. SVH Waldbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Ada Anger tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 19:00 Uhr, bei USC Raika Eichkögl an. Einen Tag später (18:30 Uhr) empfängt Waldbach TSV Sparkasse Pöllau.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "In einem sehr schwierigen haben wir über weite Teile des Spiels überzeugen können. Wir waren gegen den Ball sehr griffig und haben im Ballbesitz sehr gute Aktionen gehabt und diese heute auch teilweise sehr gut zu Ende gespielt. Die Mentalität von Anger möchte ich hervorheben, die über 90 Minuten nie aufgegeben haben und bis zum Ende die Partie offen gehalten haben. Wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte und freuen uns nächste Woche auf das Derby gegen Pöllau!"

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SV Hochwechsel Waldbach, 2:4 (0:2)

73 Sandro Feichtinger 2:4

59 Tin Vukmanic 1:4

53 Sandro Pfeffer 1:3

51 Roland Kober 1:2

41 Markus Rosenberger 0:2

34 Niko Maric 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.