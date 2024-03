Glasklarer Heimsieg! USC Eichkögl fertigt SV Anger ab

Details Samstag, 30. März 2024 11:52

SV Ada Anger kam gegen USC Raika Eichkögl mit 0:5 unter die Räder. Mit breiter Brust war Anger zum Duell mit USC Eichkögl angetreten – der Spielverlauf ließ bei SV Anger jedoch Ernüchterung zurück. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: SV Ada Anger hatte einen klaren 6:1-Sieg gefeiert.

Starker Start von Eichkögl

Ein Doppelpack brachte Eichkögl in eine komfortable Position: Markus Promitzer war gleich zweimal zur Stelle (14./30.). Anger wirkt geschockt vom Auftreten der Heimischen, die weiter Gas geben. Erst kurz vor der Pause kommen auch die Gäste besser ins Spiel und finden die eine oder andere Gelegenheit vor. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang macht die Truppe von Spielertrainer Anel Kocijan dort weiter, wo man in Durchgang eins aufgehört hat. Mit dem 3:0 von Antonio Josipovic für USC Raika Eichkögl war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Die Gastgeber haben aber noch nicht genug. Mit dem 4:0 durch Promitzer schien die Partie bereits in der 58. Minute mit USC Eichkögl einen sicheren Sieger zu haben. Der fünfte Streich von Eichkögl war Manuel Brodtrager vorbehalten (84.). Am Ende kam USC Raika Eichkögl gegen SV Anger zu einem verdienten Sieg.

Im Klassement machte USC Eichkögl einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Eichkögl momentan auf dem Konto.

Bei Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Trotz der überraschenden Pleite bleiben die Gäste in der Tabelle stabil. Neun Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Ada Anger derzeit auf dem Konto. Die Situation bei SV Anger bleibt angespannt. Gegen USC Raika Eichkögl kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Freitag reist USC Eichkögl zu TSV Sparkasse Pöllau, zeitgleich empfängt Anger SV C&P Frannach.

Stimme zum Spiel:

Anel Kocijan (Trainer Eichkögl): "Wir haben heute gezeigt, wie heimstark wir sind. Ich denke, dass wir auch verdient in der Höhe gewonnen haben. Das war ein richtig starker Auftritt meiner Jungs, die seit Wochen richtig gut arbeiten. Mit harter Arbeit ist man erfolgreich. Das hat sich dieses Mal wieder gezeigt. Ich möchte aber auch Anger ein Kompliment machen. Das ist eine sehr faire und spielstarke Mannschaft. Da werden es noch viele Mannschaften schwer haben. Wir nehmen die drei Punkte natürlich mit und wollen sie nächste Woche gegen Pöllau bestätigen."

Aufstellungen:

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Thomas Hödl, Fabian Brodtrager, Mirza Ramic, Justin Gjergji - Antonio Josipovic, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Sombat Spieß - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Manuel Brodtrager, Stephan Aminger, Samuel Balak, Sascha Hirmann, Armin Begic



Trainer: Anel Kocijan

SV ADA Anger: Philipp Gissing - Thomas Raser, Fabian Grossegger, Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Sandro Feichtinger, Balthasar Berger - Alexander Peter Pötz, Stefan Holzerbauer, Roland Kober



Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Lukas Heiling, Anton Pfandl, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr



Trainer: Ing. Martin Schöberl

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – SV Ada Anger, 5:0 (2:0)

84 Manuel Brodtrager 5:0

58 Markus Promitzer 4:0

46 Antonio Josipovic 3:0

30 Markus Promitzer 2:0

14 Markus Promitzer 1:0

Details

