Durch Höfler-Goldtor: TSV Kirchberg/R. knackt FC Almenland

Details Samstag, 30. März 2024 12:04

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen FC Almenland davon. Hundertprozentig überzeugen konnte TSV Kirchberg/R. dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das FC Almenland letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Kirchberg geht in Führung

Die Kirchberger starten besser ins Spiel. Die erste nennenswerte Chance haben aber die Almenländer - ein Weitschuss geht am Tor vorbei. Es war die 34. Spielminute, als der Gastgeber vor 200 Zuschauern das 1:0 erzielte - Rabl schießt von der 16-Meter-Linie, der Ball geht an die linke Stange, Höfler setzt nach und schiebt aus spitzem Winkel ein. Mit der knappen Führung geht es dann auch in die Pause.

Hin und Her

Almenland kommt in der zweiten Halbzeit nach und nach immer besser ins Spiel. Die Gäste spielen immer wieder - letztlich zu ungenaue - Bälle in den Strafraum, doch jedes Mal ist ein Kirchberger dazwischen. Kirchberg kommt über gute Umschaltmomente immer wieder zu guten Möglichkeiten. Rabl in dieser Phase mit einem Schuss über das Tor, Loder wird von einem Almenland-Spieler am 16er bedient, der Almenländer Tormann Schuh hält aber überragend. Dann noch ein Schuss von Hofer aus halblinker Position, doch weiter kein zweiter Treffer. In der 62. Minute hat Almenland schließlich die Top-Chance auf den Ausgleich, indem man allein auf den Goalei zuläuft, doch der Schuss geht vorbei. In der Nachspielzeit hat Loder die Entscheidung auf dem Fuß, doch auch dieser Ball geht vorbei.

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

TSV Kirchberg/R. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Insbesondere an vorderster Front kommt der Gast nicht zur Entfaltung, sodass nur 22 erzielte Treffer auf das Konto von FC Almenland gehen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Almenland nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mit diesem Sieg zog Kirchberg/R. an FC Almenland vorbei auf Platz acht. FC Almenland fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. bei Dietersdorfer USV Loipersdorf an, während FC Almenland zwei Tage zuvor TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter): "Es freut mich für die Jungs, dass sie nach dem Sieg letzte Woche nun zuhause nachlegen konnten. Ein hart erarbeiteter Sieg gegen eine gute Mannschaft aus Almenland."

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Fabian Hofer, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Daniel Loder, Samuel Höfler, Andrew Justin Dehlinch



Ersatzspieler: Julian Langer, Tobias Höfler, Dominik Posch, Martin Färber, Julian Hermann, Hannes Scheucher



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

FC Almenland: Daniel David Schuh - Georg Vorraber, Fabian Lechmann, Michael Vorraber, Martin Hannes Gruber, Andreas Winter (K) - Florian Karrer, Dominik Lackner, Markus Reisinger - Luca Durlacher, Julian Pöllabauer



Ersatzspieler: Lukas Tödtling, Lukas Schlemmer, Marcel Pascal Wieltschnig, Martin Raffael Knoll, Fabian Andre Herbst, Kilian Zoehrer



Trainer: Markus Durlacher

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – FC Almenland, 1:0 (1:0)

34 Samuel Höfler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.