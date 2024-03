Bad Waltersdorf jubelt im Gipfeltreffen beim SV Krottendorf

Details Sonntag, 31. März 2024 10:23

Ein Tor machte den Unterschied im Spitzenspiel Zweiter gegen Erster – Bad Waltersdorf siegte mit 2:1 gegen SV Krottendorf. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Enger ging es kaum: Waltersdorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Schnelle Waltersdorfer Führung

Die Gastgeber finden gut ins Spiel. Thomas Wotolen brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn - er verwandelt einen Freistoß direkt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Niklas Frewein brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf über die Linie (38.). Krottendorf tut sich im Spiel nach vorne in der ersten Halbzeit schwer. Es waren dementsprechend die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Krottendorf verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang sind die Krottendorfer dann stärker, riskieren mehr. Der Anschlusstreffer geingt letzlich aber zu spät. Kurz vor Ultimo war noch Kristof Sandor Nemeth zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Krottendorf verantwortlich (81.). Schließlich strich Bad Waltersdorf die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.

Trotz der Niederlage fiel SV TRIOTRONIK Krottendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von SV Krottendorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Krottendorf bisher zehn Siege, drei Remis und drei Niederlagen. SV TRIOTRONIK Krottendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Waltersdorf hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Die bisherige Spielzeit von Bad Waltersdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Waltersdorf verbuchte insgesamt 13 Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Krottendorf tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei Tus Greinbach an. Bereits einen Tag vorher reist Bad Waltersdorf zu FC Almenland.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Krottendorf hat uns über die gesamte Spielzeit voll gefordert und war speziell durch Standards immer brandgefährlich. In der ersten Halbzeit haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt, in der zweiten Halbzeit fanden wir leider nicht so ins Spiel wie wir uns das vorgestellt haben, deshalb ist die Freude über die drei Punkte umso höher."

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Leider haben wir in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gefunden und Bad Waltersdorf war eiskalt. In der zweiten Halbzeit hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Wir konnten uns einige Chancen erarbeiten, aber Bad Waltersdorf ist eine routinierte Top-Mannschaft und konnten das Ergebnis über die Zeit bringen. Für mich wäre aufgrund der zweiten Halbzeit ein Unentschieden gerecht gewesen. Fußball ist aber kein Wunschkonzert. Gratulation an Bad Waltersdorf."

Aufstellungen:

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Mathias Kochauf, Armin Weber - Paul Proksch, Marcel Niess, Nico Mandl, Jan Spranger, Marco Xheka, Florian Pösinger - Benjamin Jonathan Krottmayer, Robin Flechl



Ersatzspieler: Marvin Ressel, Alexander Wiedenhofer, Kristof Sandor Nemeth, Artur Jndoyan, Florian Fadinger, Sebastian Griebichler



Trainer: Michael Heil

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Dominik Mild, Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Gabriel Antin, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:2 (0:2)

81 Kristof Sandor Nemeth 1:2

38 Niklas Frewein 0:2

10 Thomas Wotolen 0:1

Details

