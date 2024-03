"Aufgeben ist keine Option!" TSV Pöllau verliert bei SVH Waldbach

Details Sonntag, 31. März 2024 11:00

Bei SV Hochwechsel Waldbach holte sich TSV Sparkasse Pöllau eine 1:3-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich SVH Waldbach gegen TSV Pöllau drei Zähler ein. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Waldbach letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte. Aufgrund des Sieges von Greinbach gegen St. Margarethen hat Pöllau als Tabellenletzter bereits vier Punkte Rückstand auf die Konkurrenz.

Waldbach geht in Führung

Die Waldbacher finden gleich gut ins Spiel. Man hat auch gleich eine gute Gelegenheit: Vojkovic hinterläuft, Grandits spielt souverän durch, aber Koller kann im eins gegen eins gegen Vojkovic parieren. Für das erste Tor sorgte Tin Vukmanic. In der zwölften Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze - er kommt völlig frei rechts am 16er zum Abschluss und vollendet präzise ins lange Eck. In der Folge kommt dann auch Pöllau besser ins Spiel. In der 25. Minute Ballverlust von Zeba, Gleichweit Marv nutzt das aus und schießt, doch Benko im Tor, etwas unsicher, kann zur Ecke klären. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SV Hochwechsel Waldbach in die Kabine.

Pöllau schlägt zurück

Im zweiten Durchgang entwickelt sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, doch vorerst fallen keine Tore. Den Ausgleichstreffer hatte Pöllau in der 81. Minute im Repertoire - toller Schuss aus rund 20 Metern. Danit ist wieder alles offen. Waldbach legt aber noch einmal nach: Langer Ball auf Vukmanic, der Ball fällt irgendwie Pfeffer vor die Füße und er bleibt eisklalt vor Koller. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Stefan Zink, der das 3:1 aus Sicht von SVH Waldbach perfekt machte (89.) - stark getretener Eckball von Grandits und Zink sagt aus fünf Metern mit dem Kopf Danke. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Waldbach TSV Sparkasse Pöllau 3:1.

SV Hochwechsel Waldbach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SVH Waldbach derzeit auf dem Konto. Waldbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

TSV Pöllau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SV Hochwechsel Waldbach – Pöllau bleibt weiter unten drin. Die Defensive von TSV Sparkasse Pöllau muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 39-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte Pöllau bisher vier Siege und kassierte zwölf Niederlagen. SVH Waldbach hat die Krise von TSV Sparkasse Pöllau verschärft. TSV Pöllau musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am kommenden Sonntag tritt Waldbach bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an, während Pöllau zwei Tage zuvor USC Raika Eichkögl empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Aufgeben ist kein Option! Wir werden im Bereich unserer kadertechnischen Möglichkeiten in jedem Spiel weiterkämpfen, um unten rauszukommen."

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Es war das erwartet schwere Spiel. Ein echtes Derby mit vielen Zweikämpfen und Leidenschaft. Spielerisch war es nicht unser bestes Spiel, weil es Pöllau auch gut gemacht hat. Sie haben gut gepresst und gegen den Ball sind sie sehr stabil gewesen. Ein Derby das bis zum Schluss spannend blieb. Ein Kompliment an meine Mannschaft die nach dem späten Ausgleich trotzdem weitermachte und unbedingt den Sieg wollte. In Summe war der Sieg aufgrund der Anzahl der Torchancen dann doch verdient. Frohe Ostern und schöne Feiertage."

Aufstellungen:

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Mario Lovre Vojkovic, Josip Zeba, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger, Sandro Pfeffer, Markus Rosenberger - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K) - Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Roland Santa, Dominik Lueger, Gabriel Hold, Michael Hofer, Stefan Zink, Mark Szakos



Trainer: Arrigo Kurz

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, David Kitting-Muhr (K), Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Lukas Scherf, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Michael Mock, Florian Köck, Fabian Jurak, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Edmond Movsesyan, Christoph Derler, Michael Prasch, Simon Heschl



Trainer: Christian Gerlitz

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – TSV Sparkasse Pöllau, 3:1 (1:0)

89 Stefan Zink 3:1

86 Sandro Pfeffer 2:1

81 Michael Prasch 1:1

12 Tin Vukmanic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.