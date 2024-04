SV Frannach bezwingt DUSV Loipersdorf

Details Montag, 01. April 2024 15:47

SV Frannach und Dietersdorf/Loipersdorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel wurde Frannach mit 0:4 abgeschossen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Christofer Koschatzky markierte in der vierten Minute die Führung. Er traf nach einem Eckball. Die erste Hälfte gehörte eindeutig den Frannachern, die Dietersdorfer sehr zurückhaltend. Nach Seitenwechsel drückten die Gäste und kamen in Minute 55 durch Adam Japukovic zum Ausgleich. Nachdem Michi Tieber von der Mittellinie den Torhüter überhob und das Tor knapp verfehlte erziehlte Frannach fast im Gegenstoß das 2:1 für Frannach. Die folgenden Angriffsversuche der Gäste brachten nichts ein und Frannach konnte durch Benedikt Hofmann-Wellenhof sogar auf 3:1 erhöhen. Mehr als der Anschlusstreffer zum 3:2 durch Christof Lederer war für die Dietersdorfer dieses Mal nicht drinnen.

Nach dem errungenen Dreier hat Frannach Position neun der Oberliga Süd-Ost inne. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat SV C&P Frannach derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Frannach wieder in der Erfolgsspur.

Dietersdorf/Loipersdorf belegt mit 23 Punkten den siebten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat DUSV momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Frannach bei SV Ada Anger an, während Dietersdorfer USV Loipersdorf zwei Tage später TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Ferdinand Liendl (Obmann DUSV): "Wir waren erste Halbzeit sehr verhalten, sodass Frannach mit 1:0 in die Pause ging, im Finish konnten wir dann weder unsere Offensivstärke ausspielen, aber das Spiel nicht mehr drehen. Ein verdienter Sieg für Frannach."

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 3:2 (1:0)

84 Christoph Lederer 3:2

83 Benedikt Hofmann Wellenhof 3:1

77 Lukas Stadler 2:1

55 Adam Jakupovic 1:1

4 Christofer Koschatzky 1:0

