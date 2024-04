SV Anger findet zurück auf die Siegerstraße mit einem klaren 3:0 gegen SV Frannach

Details Freitag, 05. April 2024 20:55

Im spannungsgeladenen Duell zwischen SV Anger und SV Frannach gelang es dem Heimteam, nach zwei Niederlagen in Folge, einen beeindruckenden 3:0-Sieg zu erzielen. Das Spiel, das mit großen Erwartungen begann, hielt, was es versprach. SV Anger, das nach zuletzt zwei enttäuschenden Partien unter Druck stand, zeigte eine starke Leistung und sicherte sich verdient drei Punkte gegen SV Frannach, das trotz guter Ansätze letztendlich ohne Treffer blieb.

Erste Halbzeit: Ein Kampf um Dominanz

Das Spiel startete sofort mit hohem Tempo, wobei SV Anger bereits in der ersten Minute die erste Chance des Spiels verzeichnete. Trotz eines aktiven Starts beider Teams, blieben Tore in der ersten Hälfte aus. SV Anger zeigte sich besonders in der 35. Minute gefährlich, als ein brillanter Antritt beinahe zur Führung geführt hätte, doch die letzte Entschlossenheit fehlte. Auf der anderen Seite stand Frannach seinem Gegner in nichts nach und hatte in der 15. Minute eine ausgezeichnete Möglichkeit, die jedoch vom Torhüter von Anger vereitelt wurde. Die erste Halbzeit endete torlos, ließ aber erahnen, dass in der zweiten Hälfte noch einiges passieren könnte.

Zweite Halbzeit: Anger bricht den Bann

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hohem Engagement beider Teams. Doch dieses Mal gelang es SV Anger, den Bann zu brechen. In der 58. Minute erzielte Anger das ersehnte 1:0, nachdem ein Fehler des gegnerischen Torhüters ausgenutzt wurde. Dieses Tor gab dem Heimteam zusätzlichen Schwung und nur zwölf Minuten später erhöhte Alexander Peter Pötz nach einem herausragenden Pass auf 2:0. SV Frannach versuchte, ins Spiel zurückzufinden und hatte sogar eine Chance auf den Anschlusstreffer, die jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. In den letzten Minuten des Spiels machte Stefan Holzerbauer mit einem gekonnten Treffer zum 3:0 alles klar und besiegelte den Sieg für SV Anger.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:0-Erfolg für SV Anger, das mit dieser Leistung seine Ambitionen unterstrich und auf den dritten Platz in der Tabelle kletterte. SV Frannach hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und auf die nächsten Spiele fokussieren.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.