FC Almenland schockt Tabellenführer Bad Waltersdorf

Auf dem Papier hatte Waltersdorf im Vorfeld der Partie gegen FC Almenland wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und Bad Waltersdorf musste eine überraschende 2:3-Pleite hinnehmen. FC Almenland gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Im Hinspiel hatte FC Almenland durch einen 2:1-Erfolg bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf die drei Punkte eingefahren.

Keine Tore

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Almenland agiert in der Verteidigung clever, Waltersdorf tut sich schwer, sein Offensivspiel zu praktizieren, das sie sonst so gefährlich und erfolgreich macht. Dennoch ergeben sich einige Torchancen, die allerdings nicht genutzt werden.

Almenland geht in Führung

Im zweiten Durchgang gelingt es Almenland dann sogar, in Führung zu gehen. Andreas Winter brachte Bad Waltersdorf in der 58. Minute ins Hintertreffen. In der 74. Minute brachte Florian Karrer das Netz für FC Almenland zum Zappeln. Unglaublich, wer hätte sich das noch vor der Partie gedacht. Die Waltersdorfer schlagen dann aber zurück. Das 1:2 von Waltersdorf bejubelte Philipp Schaffer (77.). Wird es jetzt doch noch einmal spannend? In der 83. Minute erhöhte Martin Raffael Knoll auf 3:1 für FC Almenland. Mit dem 2:3 gelang Schaffer ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (91.). Letzten Endes holte FC Almenland gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf drei Zähler.

FC Almenland machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder. Das Heimteam verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt Bad Waltersdorf weiterhin den ersten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Waltersdorf bisher 13 Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt FC Almenland bei SV TRIOTRONIK Krottendorf an, während TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf einen Tag zuvor Dietersdorfer USV Loipersdorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Leider war es heute eine unnötige Niederlage. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir einige gute Torchancen die wir leider nicht genutzt haben. Dennoch geht der Blick positiv in die Zukunft."

Aufstellungen:

FC Almenland: Daniel David Schuh - Georg Vorraber, Fabian Lechmann, Michael Vorraber, Andreas Winter (K) - Florian Karrer, Marcel Pascal Wieltschnig, Dominik Lackner, Markus Reisinger - Luca Durlacher, Julian Pöllabauer



Ersatzspieler: Fabian Leitner, Lukas Schlemmer, Martin Raffael Knoll, Kilian Zoehrer, Martin Hannes Gruber



Trainer: Markus Durlacher

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Dominik Mild, Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Benjamin Philippe Lechner, Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Gabriel Antin, Matthias Walter, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 3:2 (0:0)

91 Philipp Schaffer 3:2

83 Martin Raffael Knoll 3:1

77 Philipp Schaffer 2:1

74 Florian Karrer 2:0

58 Andreas Winter 1:0

