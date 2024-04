Aufatmen beim TSV Pöllau: Sieg gegen USC Eichkögl

Details Samstag, 06. April 2024 11:32

USC Raika Eichkögl machte im Kellerduell gegen TSV Sparkasse Pöllau eine schlechte Figur und verlor mit 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte TSV Pöllau den maximalen Ertrag. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit USC Eichkögl beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Pöllau trifft

Die Pöllauer starten schwungvoll ins Spiel. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Die erste Chance der Partie haben aber die Gäste, können das Leder aber nicht im Tor unterbringen. David Kitting-Muhr brachte sein Team in der 24. Minute schließlich nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Zur Pause hatte Pöllau eine hauchdünne Führung inne.

Eichkögl riskiert

Im zweiten Durchgang steht Eichkögl höher und riskiert mehr. Man will hier schnellstmöglich den Ausgleich schaffen. Man findet auch immer wieder Halbchancen vor, doch es fehlt die Durchschlagskraft, die das Team vorige Woche ausgezeichnet hat. So kommt es, wie es kommen musste. Stefan Moosbrugger machte in der 88. Minute das 2:0 des Schlusslichts perfekt. Kurz vor Schluss traf Anton Stanic für die Gastgeber (95.). Im Endeffekt kassierte Eichkögl gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Trotz der drei Zähler machte TSV Sparkasse Pöllau im Klassement keinen Boden gut. Nach fünf sieglosen Spielen ist TSV Pöllau wieder in der Erfolgsspur.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von USC Raika Eichkögl derzeit nicht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für Pöllau ist SV C&P Frannach (Freitag, 19:30 Uhr). USC Eichkögl misst sich am selben Tag mit USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Es freut mich für die Mannschaft das sie sich heute für ihren Einsatz und Den Aufwand den sie betreiben belohnt hat ! Heute können wir uns freuen Ab Montag wieder hart arbeiten."

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, David Kitting-Muhr (K), Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Michael Mock, Florian Köck, Fabian Jurak, Anton Stanic, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Lukas Scherf, Edmond Movsesyan, Christoph Derler, Michael Prasch, Simon Heschl



Trainer: Christian Gerlitz

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Thomas Hödl, Fabian Brodtrager, Mirza Ramic - Matija Durdek, Antonio Josipovic, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Sombat Spieß - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Manuel Brodtrager, Samuel Balak, Sascha Hirmann, Armin Begic



Trainer: Anel Kocijan

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – USC Raika Eichkögl, 3:0 (1:0)

95 Anton Stanic 3:0

88 Stefan Moosbrugger 2:0

24 David Kitting-Muhr 1:0

Details

