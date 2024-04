SC St. Margarethen/R. ringt USC Sonnhofen/Rabenwald nieder

Details Samstag, 06. April 2024 11:41

SC St. Margarethen an der Raab gewann das Freitagsspiel gegen USC Sonnhofen/Rabenwald mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC St. Margarethen/R. die Nase vorn. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Frühes Tor

Sonnhofen/Rabenwald geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Philipp Hinteregger das schnelle 1:0 für St. Margarethen erzielte - er trifft mit seinem linken Fuß schöns ins Eck. Schon davor hätte es 1:0 stehen können, doch die Stange rettete für die Gäste. Die passende Antwort hatte Rene Kainer parat, als er in der 14. Minute zum Ausgleich traf. Die Heimischen legen aber wieder vor. Alessandro Hofer stellte die Weichen für SC St. Margarethen an der Raab auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang riskiert Sonnhofen mehr, steht höher. Man findet auch gleich zwei Chancn vor, jedes Mal ist aber ein Fuß der Heimischen dazwischen. Die Gastgeber machen es besser. Florian Janisch schoss die Kugel zum 3:1 für SC St. Margarethen/R. über die Linie (67.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der Schlussphase werfen die Gäste zwar noch einmal alles nach vorne, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte St. Margarethen schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Im Klassement machte SC St. Margarethen an der Raab einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz.

Trotz der Schlappe behält USC Sonnhofen/Rabenwald den fünften Tabellenplatz bei. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen SC St. Margarethen/R. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Freitag reist St. Margarethen zu SV Hochwechsel Waldbach, zeitgleich empfängt Sonnhofen/Rabenwald Tus Greinbach.

Stimme zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Was sich die letzten Wochen abgezeichnet hat, haben wir heute gezeigt. Ein verdienter Heim-Dreier und nächste Woche wollen wir nachlegen! Ich bin dementsprechend mit den drei Punkten sehr glücklich. Die Mannschaft hat sich diesen Sieg auch für die harte Arbeit unter der Woche verdient."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Nico Neuhold, Florian Janisch, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer (K) - Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Daniel Bauer, Stefan Weitzer, Moritz Rabensteiner, Fabian Almer, Ralph Johann Smounig, Max Rabensteiner



Trainer: Jakob Färber

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Tobias Baumgartner, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Mario Kreimer, Elias Maritschnik - Rene Kainer, Benedikt Gesslbauer



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, David Kohl, Rene Unterweger, Marc Martin Brunnader, Kai Mauerhofer



Trainer: Bernd Kulmer

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – USC Sonnhofen/Rabenwald, 3:1 (2:1)

67 Florian Janisch 3:1

31 Alessandro Hofer 2:1

14 Rene Kainer 1:1

10 Philipp Hinteregger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.