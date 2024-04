Dank Konrad-Doppelpack: Tus Greinbach dreht Spiel gegen SV Krottendorf

Details Sonntag, 07. April 2024 20:37

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Greinbach. Der Gastgeber setzte sich mit einem 2:1 gegen SV Krottendorf durch. Gegen Tus Greinbach setzte es für Krottendorf eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte SV TRIOTRONIK Krottendorf Greinbach mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Blitzstart von Krottendorf

Dabei geriet Tus Greinbach schon in der vierten Minute in Rückstand, als Alexander Wiedenhofer das schnelle 1:0 für SV Krottendorf erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Krottendorfer nachlegen, woraus aber trotz guter Chancen nichts wird. Greinbach macht es besser: Julian Konrad witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Greinbach ein (25.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Greinbach dreht Spiel

Im zweiten Durchgang geht es Hin und Her. Der Treffer zum 2:1 sicherte Tus Greinbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Konrad in diesem Spiel (77.) - Lukas Mogg dribbelt durch, Flanke von Fuchs Richtung Elfer und Konrad zieht per Vollspann zum Doppelpack ab. Am Ende verbuchte Greinbach gegen Krottendorf einen Sieg.

Tus Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Greinbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Mit erschreckenden 44 Gegentoren stellt Tus Greinbach die schlechteste Abwehr der Liga. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Greinbach derzeit auf dem Konto. Tus Greinbach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage fiel SV TRIOTRONIK Krottendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Lage von SV Krottendorf bleibt angespannt. Gegen Greinbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag tritt Tus Greinbach bei USC Sonnhofen/Rabenwald an, während Krottendorf einen Tag später FC Almenland empfängt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gößlbauer (Torwart Krottendorf): "Die Tore, die man nicht macht, bekommt man. Diese Aussage hat sich absolut bewahrheitet. In der Halbzeit hätten wir mindestens 5:1 führen müssen. Ich bin wirklich enttäuscht von unserem Auftritt in der zweiten Halbzeit."

Aufstellungen:

Greinbach: Christian Pötz - Bence Bekö, Alexander Ertl, Luka Jakopovic, Manuel Lechner - Thomas Hopfer, Gerald Gleichweit (K), Florian Fuchs, Lukas Mogg - Oliver Mogg, Julian Konrad



Ersatzspieler: Lorenz Ferstl, Matyas Varga, Maximilian Grabner, Lukas Roland, Maximilian Zisser, Markus Zarnhofer



Trainer: Martin Korherr

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Mathias Kochauf, Armin Weber - Alexander Wiedenhofer, Nico Mandl, Kristof Sandor Nemeth, Jan Spranger, Marco Xheka, Florian Pösinger - Benjamin Jonathan Krottmayer, Robin Flechl



Ersatzspieler: Matthias Kaufmann, Vito Lapic, Marcel Niess, Artur Jndoyan, Sebastian Griebichler



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 2:1 (1:1)

77 Julian Konrad 2:1

25 Julian Konrad 1:1

4 Alexander Wiedenhofer 0:1

