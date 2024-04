TSV Kirchberg/R. bezwingt DUSV Loipersdorf vor eigenem Publikum

Details Sonntag, 07. April 2024 22:18

Dietersdorfer USV Loipersdorf konnte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht.

Guter Kirchberger Start

Die Kirchberger starteten gut ins Spiel. In der vierten Minute steht es 1:0. Eckball von rechts durch Unterweger, Loipersdorf konnte nur kurz klären, Baumkircher spitzelt den Ball im Gestocher am Fünfer die Linie. ´Man ist weiter spielbestimmend. Loipersdorf hatte in der 15. Minute die größte Chance in der ersten Halbzeit durch einen Freistoß aus 25 Metern - halblinke Position und der Ball geht nur knapp über die Kreuzecke. Dann dribbelt Unterweger auf die Vierer-Kette zu, überspielt den Innenverteidiger, der nur noch ein Foul machen kann - das Ergebnis: Elfmeter! Christoph Rabl versenkte die Kugel scharf zum 2:0 für die Gäste (31.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Entscheidung fällt

Kirchberg ist im zweiten Durchgang zu Beginn zögerlich und versucht zu verwalten. Das rächt sich beinahe. In der 57. Minute Tieber mit einem Drehschuss knapp am Tor vorbei. Die Kirchberger haben immer wieder Umschaltmomente, die oft zu ungenau fertig gespielt wurden. Mario Unterweger besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Kirchberg/R. (83.). Eder dribbelt sich an der linken Seite durch die Loipersdorfer Abwehr in den 16-Metern-Raum, spielt in den Rückraum, Stiegler steigt über den Ball, Unterweger nimmt den Ball, geht an einem Verteidiger vorbei und schließt flach in die linke lange Ecke ab. Loipersdorf hatte in der Schlussphase noch einen Schuss an die Stange. Das ist es dann gewesen. Ein starker Auftritt ermöglichte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Dietersdorf/Loipersdorf.

DUSV führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Dietersdorfer USV Loipersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der TSV Kirchberg/R. auf den sechsten Rang kletterte. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Kirchberg/R. momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Dietersdorf/Loipersdorf ist TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. weiter im Aufwind.

Am nächsten Freitag reist DUSV zu TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, zeitgleich empfängt TSV Kirchberg/R. SV Ada Anger.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Großes Lob an die Mannschaft, die einen verdienten, sehr wichtigen und schwer erarbeiteten Sieg bei diesen sommerlichen Temperaturen errungen hat.“

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Vinko Cerovec, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Marcel Kern, Alexander Radl, Stefan Andjelic, Kevin Janisch, Marcel Holler, Luca Hirschbeck



Trainer: Stefan Ortauf

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Daniel Loder, Samuel Höfler



Ersatzspieler: Julian Langer, Dominik Posch, Fabian Eder, Jan Stiegler, Simon Puchner, Andrew Justin Dehlinch



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 0:3 (0:2)

83 Mario Unterweger 0:3

31 Christoph Rabl 0:2

4 Peter Baumkircher 0:1

Details

