Puchner-Dreierpack bei Sieg von TSV Kirchberg/R. gegen SV Anger

Sonntag, 14. April 2024

SV Ada Anger steckte gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte TSV Kirchberg/R. den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte SV Anger einen 2:0-Sieg für sich reklamiert. Mann des Spiels war Simon Puchner - er erzielte alle drei Tore.

Anger druckvoller

In den ersten Minuten war Anger etwas druckvoller, kam aber zu keinen Torchancen. Nach wenigen Minuten übernahmen die Kirchberger dann die Kontrolle im Spiel. In Minute 24 ein kurz abgespielter Corner für Anger, Höfler erobert den Ball und leitet den Konter ein, der über die rechte Seite durch Höfler, Loder und Froschauer nach vorne gespielt wird. An der 16-Meter-Linie legt Froschauer quer in die Mitte zu Puchner, der den Tormann umkurvt und einschießt. Ab der 30. Minute war Anger wieder etwas besser im Spiel - in dieser Phase geht ein Kopfball über das Tor. Anger glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. in die Kabinen.

Doppelschlag entscheidet Spiel

Mit einem schnellen Doppelpack (48./50.) zum 3:0 schockte Puchner SV Ada Anger. Einwurf auf der rechten Seite zu Unterweger, der spielt den Ball in die Mitte zu Puchner. Puchner legt sich den Ball rund 25 Meter vor dem Tor auf den rechten Fuß und schlenzt den Ball in die rechte Ecke. Dann ein Angriff über die rechte Seite, Loder steckt den Ball durch zum durchlaufenden Puchner, der dann alleine vor dem Tormann den Ball bekam und flach an diesem vorbei einschoss. In der 58. Minute kam es für Anger noch dicker: Tormann Ifkowitsch verletzte sich bei einem Zusammenprall schwer an der Hand und musste mit der Rettung abtransportiert werden. Das Spiel war 15 Minuten unterbrochen. Mit dem Ende der Spielzeit strich TSV Kirchberg/R. gegen den Gast die volle Ausbeute ein.

Der Sieg über SV Anger, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Kirchberg/R. von Höherem träumen. TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Anger ist TSV Kirchberg/R. weiter im Aufwind.

Trotz der Niederlage fiel SV Ada Anger in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Zehn Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Anger derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Anger etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte SV Ada Anger.

Am kommenden Freitag trifft Kirchberg/R. auf TSV Sparkasse Pöllau, SV Anger spielt am selben Tag gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): „Wir wünschen vor allem Anger-Tormann Jakob Ifkowitsch gute Besserung und dass er bald wieder mitwirken kann. Natürlich sind wir sehr glücklich über den verdienten Sieg“

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Daniel Loder, Simon Puchner, Samuel Höfler



Ersatzspieler: Julian Langer, Manuel Edlinger, Jan Stiegler, Andrew Justin Dehlinch, Martin Färber, Hannes Scheucher



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

SV ADA Anger: Jakob Ifkowitsch - Philip Kothgasser, Thomas Raser, Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Sandro Feichtinger, David Lueger, Florian Hutter - Alexander Peter Pötz, Roland Kober



Ersatzspieler: Philipp Gissing, Stefan Tödling, Bernd Tödling, Stefan Holzerbauer, Matthias Maximilian Scherr



Trainer: M artin Schöberl

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SV Ada Anger, 3:0 (1:0)

50 Simon Puchner 3:0

48 Simon Puchner 2:0

23 Simon Puchner 1:0

