SV Krottendorf dreht Krimi gegen FC Almenland

Details Sonntag, 14. April 2024 21:44

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Krottendorf gegen FC Almenland den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Krottendorf dabei jedoch nicht hin. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Tor kurz vor der Pause

Die Partie ist über die gesamten 90 Minuten munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne, doch es fehlt die Durchschlagskraft. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet und ehe der Unparteiische die Akteure zum Pausentee bat, erzielte Florian Karrer aufseiten von FC Almenland das 1:0 (41.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Gastgeber kommen zurück

Die zweite Halbzeit gehört dann den Gastgebern, die jetzt mehr riskieren müssen und konkreter in ihrem Spiel nach vorne werden müssen. Das 1:1 von SV TRIOTRONIK Krottendorf bejubelte Robin Flechl (72.). Damit ist wieder alles offen. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Der Treffer von Kristof Sandor Nemeth zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass das Heimteam im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (79.). Zum Schluss feierte SV Krottendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Almenland.

Für Krottendorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Offensiv sticht SV TRIOTRONIK Krottendorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 43 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von SV Krottendorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Krottendorf nun schon elf Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von FC Almenland derzeit nicht. Der Angriff ist bei FC Almenland die Problemzone. Nur 26 Treffer erzielte FC Almenland bislang. FC Almenland verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV TRIOTRONIK Krottendorf ist USC Sonnhofen/Rabenwald (Samstag, 18:00 Uhr). FC Almenland misst sich am selben Tag mit Dietersdorfer USV Loipersdorf (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Patrick Gößlbauer (Torwart Krottendorf): "Wir haben uns lange Zeit schwer getan, dass wir ins Spiel fanden. Nach dem Ausgleich ist das Spiel in unsere Richtung gekippt, wobei ich sagen muss dass ein Unentschieden wahrscheinlich gerecht gewesen wäre. Diese Mal hatten wir das Spielglück auf unserer Seite."

Aufstellungen:

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Matthias Kaufmann, Mathias Kochauf, Armin Weber - Alexander Wiedenhofer, Marcel Niess, Nico Mandl, Jan Spranger, Marco Xheka, Florian Pösinger - Robin Flechl



Ersatzspieler: Mario Lembacher, Paul Proksch, Vito Lapic, Kristof Sandor Nemeth, Artur Jndoyan, Sebastian Griebichler



Trainer: Michael Heil

FC Almenland: Daniel David Schuh - Georg Vorraber, Fabian Lechmann, Michael Vorraber, Andreas Winter (K) - Florian Karrer, Marcel Pascal Wieltschnig, Dominik Lackner, Markus Reisinger - Luca Durlacher, Julian Pöllabauer



Ersatzspieler: Lukas Tödtling, Martin Raffael Knoll, Fabian Andre Herbst, Kilian Zoehrer, Martin Hannes Gruber



Trainer: Markus Durlacher

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – FC Almenland, 2:1 (0:1)

79 Kristof Sandor Nemeth 2:1

72 Robin Flechl 1:1

41 Florian Karrer 0:1

