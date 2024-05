Titelkampf voll entbrannt: SV Krottendorf verkürzt Rückstand auf Platz 1 durch Sieg SVH Waldbach auf 2 Punkte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:31

In einem packenden Fußballspiel zwischen SV Hochwechsel Waldbach und SV TRIOTRONIK Krottendorf gab es ein dramatisches Finale, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Die Gäste aus Krottendorf konnten einen Rückstand umdrehen und sicherten sich mit einem 3:2-Sieg wichtige Punkte. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strategischen Wechseln und entscheidenden Momenten, die das Ergebnis in der letzten Viertelstunde auf den Kopf stellten. Aufgrund des Sieges und dem gleichzeitigen Remis von Leader Waltersdorf gegen Hartberg liegt Krottendorf fünf Runden vor Schluss jetzt nur noch zwei Punkte zürück und der Titelkampf ist voll entbrannt.

Frühe Führung und ausgeglichene erste Halbzeit

Der Start in das Spiel verhieß Großes für die Heimmannschaft SVH Waldbach, die bereits in der 6. Minute beinahe die Führung erzielte, allerdings wurde das Tor aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. Die Spannung stieg weiter, als SVH Waldbach in der 15. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Tin Vukmanic übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:0, was den Gastgebern einen frühen Vorteil bescherte. Trotz weiterer Versuche beider Mannschaften, den Spielstand zu verändern, ging es mit diesem knappen Vorsprung für Waldbach in die Halbzeitpause.

Krottendorf dreht das Spiel in der zweiten Hälfte

Nach der Pause kamen die Gäste aus Krottendorf mit neuem Elan aus der Kabine. Ihre Anstrengungen wurden in der 49. Minute belohnt, als Florian Pösinger das 1:1 erzielte und seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte. Dieser Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie drängten auf die Führung. In der 67. Minute war es erneut Robin Flechl, der für Krottendorf traf und mit seinem Tor zum 1:2 die Partie drehte. Er baute die Führung in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends weiter aus und schien damit die Entscheidung herbeigeführt zu haben.

SVH Waldbach gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 87. Minute belohnt, als Niko Maric nach einem Stanglpass den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte und die Hoffnung auf ein Unentschieden oder gar einen Sieg zurückbrachte. Trotz eines intensiven Endspurts und weiterer Chancen gelang es Waldbach jedoch nicht, das Spiel vollständig zu drehen. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute sicherte sich SV Krottendorf einen knappen, aber verdienten 3:2-Auswärtssieg.

Das Spiel war ein Beleg für den unbändigen Kampfgeist beider Teams, wobei SV Krottendorf seine Chancen in der zweiten Halbzeit effektiver nutzte und so das Blatt zu seinen Gunsten wenden konnte. SVH Waldbach hingegen wird sich ärgern, den Vorsprung nicht über die Zeit gerettet zu haben, kann aber aus der starken Leistung Positives mitnehmen.

Stimmen zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): „Ein Spiel von hoher Intensität, in der Krottendorf schon überlegen war, aber die Schiedsrichterleistung in einigen Entscheidungen gegen uns leider sehr unglücklich war. Es war kein fußballerischer Leckerbissen, die Mannschaft mit mehr Intensität, Siegeswillen und Wucht in ihrem Spiel hat gewonnen. Somit geht der Sieg für Krottendorf in Ordnung, obwohl wir dieses Mal, mit einem nicht gegebenen Tor, einem sehr abseitsverdächtigen Tor von Krottendorf und in den Schlussminuten, einen nicht gegeben Elfer für uns, schon sehr mit der Schiedsrichterleistung hadern.“

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Um in Waldbach zu gewinnen, muss man im Kollektiv perfekt gegen den Ball arbeiten sodass der Gegner am kleinen Platz keine Chancen kreieren kann. Das ist uns perfekt gelungen. Wir haben uns durch den Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind stark aus der Kabine gekommen. Ich kann unserer Mannschaft nur gratulieren wie sie zurzeit auftritt. Diese Geschlossenheit als Team habe ich in Krottendorf sehr lange nicht gesehen. Das ist ein Verdienst unserer Trainer und Betreuer!"

Aufstellungen:

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Mario Lovre Vojkovic, Josip Zeba, Felix Kittinger, Mark Szakos - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K), Gabriel Hold, Stefan Zink - Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Roland Santa, Dominik Lueger, Michael Hofer, Daniel Tanul, Sandro Pfeffer



Trainer: Arrigo Kurz

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Mathias Kochauf, Armin Weber - Vito Lapic, Marcel Niess, Nico Mandl, Jan Spranger, Marco Xheka, Florian Pösinger - Benjamin Jonathan Krottmayer, Robin Flechl



Ersatzspieler: Mario Lembacher, Alexander Wiedenhofer, Kristof Sandor Nemeth, Artur Jndoyan, Sebastian Griebichler



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: Waldbach : Krottendorf - 2:3 (1:0)

88 Niko Maric 2:3

78 Robin Flechl 1:3

67 Robin Flechl 1:2

49 Florian Pösinger 1:1

16 Tin Vukmanic 1:0

Details

