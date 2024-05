4:4-Spektakel: USV Hartberg/U. ringt TUS Bad Waltersdorf Punkt ab

Details Sonntag, 05. Mai 2024 08:12

Ein Fußballspiel, das in Erinnerung bleiben wird: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung und TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf lieferten sich ein atemberaubendes 4:4-Unentschieden. In einem Match, das vor Spannung nur so knisterte, sahen die Zuschauer acht Tore, eine dramatische Aufholjagd und einen Last-Minute-Ausgleich, der die Fans beider Teams gleichermaßen von den Sitzen riss. Aufgrund des gleichzeitigen Sieges von Krottendorf gegen Waldbach liegen die Waltersdorfer fünf Runden vor Schluss nur noch zwei Punkte voran. Der Meistertitelkampf ist also voll entbrannt.

Ein turbulenter Start

Die Partie begann mit hohem Tempo, als Bad Waltersdorf bereits in der 8. Minute durch einen geschickt verwandelten Schuss in Führung ging. Doch die Heimmannschaft USV Hartberg/U. ließ sich nicht lange bitten und fand nur drei Minuten später den Weg zum Ausgleich, was die Intensität des Spiels früh zu erkennen gab. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und gingen in der 22. Minute erneut in Führung. Die Antwort von Hartberg ließ nicht lange auf sich warten; in der 36. Minute gelang ihnen der Ausgleich zum 2:2, ein wahres Torfestival in der ersten Hälfte - Mogg lässt einen Gegenspieler aussteigen und trifft. Doch kurz vor der Pause gelang Bad Waltersdorf per Elfmeter der Treffer zum 3:2, was die Spannung noch weiter steigerte.

Ein Kampf bis zur letzten Sekunde

Die zweite Halbzeit hielt, was die erste versprach. Bad Waltersdorf erhöhte in der 58. Minute auf 4:2 und schien das Spiel langsam unter Kontrolle zu bringen. Doch Hartberg gab sich nicht geschlagen. Mit einem spektakulären Volley in der 66. Minute verkürzten sie auf 3:4 und setzten alles auf eine Karte, um zumindest einen Punkt zu retten. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 90. Minute, als Hartberg durch einen Strafstoß den verdienten Ausgleich zum 4:4 erzielte. Ein Moment puren Jubels für die Heimmannschaft und ihre Anhänger, während Bad Waltersdorf sich fragen musste, wie ihnen der Sieg durch die Finger rutschen konnte.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem spektakulären Unentschieden, das den Fans beider Mannschaften noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mit diesem Ergebnis zeigten beide Teams nicht nur ihre Offensivqualitäten, sondern auch einen unermüdlichen Kampfgeist, der bis zur letzten Sekunde andauerte. Ein 4:4, das in die Geschichte eingeht und beweist, dass im Fußball wirklich alles möglich ist.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Heute sind wir leider in Schönheit gestorben. Die Niederlage ist sehr bitter, weil sie nicht notwendig gewesen wäre. Wir haben es Hartberg/Umgebung viel zu leicht gemacht, Tore zu schiessen. So kommt dann eben so ein Ergebnis heraus. Wir werden unter der Woche hart arbeite und nächste Woche auf dieses Remis antworten."

Aufstellungen:

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Patrick Pichlbauer, Thomas Kager (K), Marc Hörzer, Leo Kosaric - Josef Pöltl, Martin Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny, Moritz Ertl - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Elvis Mehmeti, Maximilian Handler, Josua Oprea, Florian Kittinger, Fabian Kugl



Trainer: Patrick Gruber

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K)



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : Waltersdorf - 4:4 (2:3)

94 Jakob Mogg 4:4

69 Josef Pöltl 3:4

60 Philipp Schaffer 2:4

41 Wolfgang Waldl 2:3

35 Jakob Mogg 2:2

21 Thomas Wotolen 1:2

11 Martin Mogg 1:1

8 Matthias Walter 0:1

