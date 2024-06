SC St. Margarethen/R. feiert Auswärtssieg bei scheidendem TSV Pöllau

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:45

In einem intensiven und abwechslungsreichen Duell in der 26. Runde der Oberliga Süd-Ost setzte sich der SC St. Margarethen/R. mit 4:2 gegen den TSV Pöllau durch. Bereits in der Anfangsphase legte der SC St. Margarethen/R. den Grundstein für den späteren Sieg. Der TSV Pöllau kämpfte sich zwar zurück ins Spiel, doch letztlich behielten die Gäste die Oberhand. Für Pöllau ist das Spiel nicht nur das letzte in der Oberliga Süd-Ost, sondern vorerst auch das letzte im Bewerbsfußball. Wie man hört, dürfte die Fusion zwischen USC Sonnhofen und TSV Pöllau in der Zwischenzeit besiegelt sein.

Starker Beginn von SC St. Margarethen/R.

Das Spiel begann mit einer kleinen Verzögerung, da der Platz noch unter Wasser stand. Doch kaum war der Anpfiff erfolgt, zeigte sich der SC St. Margarethen/R. sofort in Torlaune. Schon in der 4. Minute gingen die Gäste durch ein Eigentor, das Simon Heschl zugeschrieben wurde, in Führung. Der TSV Pöllau hatte kaum Zeit zu reagieren, da nur fünf Minuten später Patrick Doppelhofer auf 0:2 erhöhte. Die Defensive des TSV Pöllau wirkte in diesen Anfangsminuten überfordert.

In der 11. Minute gab es eine weitere Chance für Philipp Hinteregger, die jedoch ungenutzt blieb. Der TSV Pöllau hatte Mühe, ins Spiel zu finden und musste weitere Chancen der Gäste überstehen. Eine davon in der 20. Minute, als Marcel Hofer eine vielversprechende Möglichkeit hatte. Doch wenige Sekunden darauf schaffte der TSV Pöllau den wichtigen Anschlusstreffer: Anton Stanic traf zum 1:2 der Hausherren. Kurz darauf verpasste der TSV Pöllau nur knapp den Ausgleich, als ein Schuss an die Stange ging.

Gegen Ende der ersten Halbzeit drängte schließlich der SC St. Margarethen/R. auf einen weiteren Treffer. Marcel Hofer hatte kurz vor der Pause eine Großchance, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Mit einem knappen 1:2 aus Sicht des TSV Pöllau ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Hälfte begann ähnlich munter wie die erste. In der 59. Minute stellte Alessandro Hofer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte für den SC St. Margarethen/R. auf 3:1. Damit schien die Partie schon fast entschieden, doch der TSV Pöllau gab nicht auf. Dann ist plötzlich wieder Spannung drin, Michael Kölbl verkürzte per Elfmeter auf 2:3 und brachte sein Team wieder zurück ins Spiel.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung geprägt. Der TSV Pöllau drängte auf den Ausgleich, konnte jedoch keine klaren Chancen mehr herausspielen. In der 89. Minute machte Philipp Hinteregger mit seinem Tor zum 2:4 alles klar für den SC St. Margarethen/R. Kurz danach beendete der Schiedsrichter die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit.

Stimmen zum Spiel:

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Wir haben uns mit einem ehrlichen Spiel gegen einen guten Gegner aus der Oberliga Süd-Ost verabschiedet. Ich kann der Mannschaft keinenVorwurf machen. Der Blick geht nach vorne."

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Schweres Spiel auf einem ganz schwer zu bespielenden Platz nach dem Gewitter und Platzregen. Ich bin einfach stolz auf meine Mannschaft, auf das was wir in den letzten drei Wochen geleistet haben und auch, dass wir uns den Klassenerhalt verdient gesichert haben!"

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Edmond Movsesyan, Michael Prasch, Michael Kölbl, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler (K)

Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Julian Goger, Christoph Derler, Manuel Heschl, Georg Wiesenhofer

Trainer: Christian Gerlitz

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Nico Neuhold, Stefan Weitzer, Alessandro Hofer - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Philipp Hinteregger

Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Florian Janisch, Moritz Rabensteiner, Ralph Johann Smounig, Lukas Melnizky, Max Rabensteiner

Trainer: Jakob Färber

Oberliga Süd-Ost: Pöllau : St. Margarethen - 2:4 (1:2)

89 Philipp Hinteregger 2:4

78 Michael Kölbl 2:3

59 Alessandro Hofer 1:3

20 Anton Stanic 1:2

9 Patrick Doppelhofer 0:2

4 Eigentor durch Simon Heschl 0:1

