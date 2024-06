TUS-Bad-Waltersdorf-Express überrollt USC Eichkögl

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:56

Bad Waltersdorf hat in der 26. Runde der Oberliga Süd-Ost einen deutlichen 7:1-Sieg gegen USC Eichkögl eingefahren. Vor heimischem Publikum zeigte das Team eine bärenstarke Leistung und dominierte das Spiel fast über die gesamte Spieldauer. Besonders hervorzuheben ist der Doppelpack von Philipp Schaffer - im letzten Spiel seiner Karriere. Auch bei Eichkögl gab es einen Abschied - Trainer Anel Kocijan verabschiedet sich im Sommer, was er aber schon - wie berichtet - vor Wochen ankündigte.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Dabei setzte USC Eichkögl das erste Ausrufezeichen. In der 16. Spielminute brachte Armin Begic die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Bereits zwei Minuten später gelang es Ognjen Davidovic, für Bad Waltersdorf den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Treffer fiel nach einem schnellen Konter, der von Davidovic eiskalt abgeschlossen wurde.

In der Folge zeigte sich Bad Waltersdorf zunehmend spielbestimmend und drängte auf die Führung. Philipp Schaffer, der sein letztes Spiel seiner Karriere bestritt, konnte sich in der 23. Minute in die Torschützenliste eintragen. Nach einem sehenswerten Spielzug erzielte er das 2:1 und sorgte für die verdiente Führung der Gastgeber. Kurz darauf, in der 26. Minute, erhielt Bad Waltersdorf einen Elfmeter zugesprochen, der jedoch ungenutzt blieb.

Vorentscheidung vor der Pause

Das Heimteam setzte seine Dominanz fort und konnte kurz vor der Halbzeitpause ein weiteres Tor nachlegen. Dominik Mild traf in der 41. Minute zum 3:1 und erhöhte damit den Druck auf USC Eichkögl. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff knüpfte Bad Waltersdorf nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. In der 51. Minute war es erneut Dominik Mild, der nach einem präzisen Pass das 4:1 markierte. Nur sieben Minuten später konnte Philipp Schaffer seinen zweiten Treffer des Abends erzielen und das Ergebnis auf 5:1 hochschrauben. USC Eichkögl schien sich nun endgültig geschlagen zu geben und fand keine Mittel mehr. In der 65. Minute trug sich auch Michael Grasser in die Torschützenliste ein und stellte das Resultat auf 6:1.

Krönender Abschluss

Der Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie war Wolfgang Waldl vorbehalten. In der 80. Spielminute erzielte er das Tor zum 7:1-Endstand und setzte damit den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung seines Teams. Nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Spieler von Bad Waltersdorf konnten einen hochverdienten Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Anel Kocijan (Trainer Eichkögl): "Ich möchte mich noch einmal beim Verein für das Vertrauen bedanken in den vergangenen Jahren bedanken. Wir haben alles versucht, um den Klassenerhalt möglich zu machen, doch es wollte nicht sein. Es hat auch ab und an das Glück gefehlt, das du brauchst, um in der Liga zu bleiben. Ich gratuliere aber gleichzeitig auch Bad Waltersdorf zum überlegenen Gewinn der Meisterschaft."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser - Thomas Wotolen, Dominik Mild, Philipp Sittsam, Matthias Walter, Wolfgang Waldl - Philipp Schaffer, Christoph Reichl (K)

Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Michael Goger, Gabriel Antin, Florian Seiler

Trainer: Wolfgang Schalk

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Stephan Aminger, Justin Gjergji - Manuel Brodtrager, Matija Durdek, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Armin Begic, Sombat Spieß - Anel Kocijan

Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Sebastian Ramminger, Patrick Groß, Lukas Alois Auner, Samuel Balak, Sascha Hirmann

Trainer: Anel Kocijan

Oberliga Süd-Ost: Waltersdorf : Eichkögl - 7:1 (3:1)

80 Wolfgang Waldl 7:1

65 Michael Grasser 6:1

58 Philipp Schaffer 5:1

51 Dominik Mild 4:1

41 Dominik Mild 3:1

23 Philipp Schaffer 2:1

18 Ognjen Davidovic 1:1

16 Armin Begic 0:1

