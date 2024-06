SV Krottendorf holt sich drei Punkte beim USV Hartberg/Umgebung

Details Freitag, 07. Juni 2024 23:06

Der SV TRIOTRONIK Krottendorf konnte sich am Freitag in der Oberliga Süd-Ost in der 26. Runde gegen den USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung mit 3:1 durchsetzen. Trotz einer kurzen Verspätung aufgrund der Wetterbedingungen lieferten beide Mannschaften eine packende Vorstellung, in der sich die Gäste aus Krottendorf als die stärkere Mannschaft erwiesen. In der zweiten Halbzeit konnte Krottendorf das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden.

Ein frühes Tor und die schnelle Antwort

Nach einer halben Stunde Verzögerung aufgrund der Wetterbedingungen startete das Spiel schließlich um 19:38 Uhr. In der 15. Minute konnte Robin Flechl die Gäste in Führung bringen. Mit einem präzisen Abschluss sorgte er für das 0:1 und setzte damit ein frühes Zeichen für den SV Krottendorf.

Die Antwort des USV Hartberg/Umgebung ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute gelang Niklas Mogg der Ausgleich zum 1:1. Er nutzte seine Chance und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die erste Halbzeit blieb danach hart umkämpft, ohne dass weitere Tore fielen.

Krottendorf dominiert die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit erhöhte der SV Krottendorf den Druck auf die Gastgeber. Dies zahlte sich in der 75. Minute aus, als Alexander Wiedenhofer die Gäste erneut in Führung brachte. Er nutzte eine Schwäche in der Abwehr von Hartberg/Umgebung aus und erzielte das 1:2.

Der USV Hartberg/Umgebung versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Gäste standen defensiv sicher und ließen kaum Chancen zu. In der 88. Minute machte Sebastian Griebichler dann den Deckel drauf. Mit seinem Treffer zum 1:3 besiegelte er den Sieg für den SV Krottendorf und nahm den Gastgebern die letzten Hoffnungen auf einen Punktgewinn.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Großes Lob an alle Beteiligten. Wir wollten unbedingt die 50 Punkte Marke knacken und das haben wir geschafft. In Hartberg muss man erst einmal gewinnen. Das spiegelt die Moral in der Mannschaft wieder. Bei einem vermeintlichen Spiel, wo es um nichts mehr geht, so abzuliefern, ist nicht selbstverständlich!"

Aufstellungen:

Hartberg/U. USV: Daniel Pöttler - Thomas Kager (K), Marc Hörzer, Leo Kosaric - Josef Pöltl, Marin Tabakovic, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg

Ersatzspieler: Marcel Lebenbauer, Maximilian Handler, Johannes Kratzer, Elvis Mehmeti, Manuel Pöttler, Florian Kittinger

Trainer: Patrick Gruber

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Marvin Ressel - Matthias Kaufmann, Mathias Kochauf (K), Timo Schloffer - Benjamin Jonathan Krottmayer, Vito Lapic, Marcel Niess, Nico Mandl, Kristof Sandor Nemeth, Florian Pösinger - Robin Flechl

Ersatzspieler: Patrick Gösslbauer, Alexander Wiedenhofer, Sebastian Griebichler, Jan Spranger, Marco Xheka, Jakob Strobl

Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : Krottendorf - 1:3 (1:1)

88 Sebastian Griebichler 1:3

75 Alexander Wiedenhofer 1:2

19 Niklas Mogg 1:1

15 Robin Flechl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.