Tus Greinbach muss trotz souveränem 3:0 gegen SV Anger in die Relegation

Details Samstag, 08. Juni 2024 08:39

Im spannenden Duell zwischen dem SV Anger und Tus Greinbach in der Oberliga Süd-Ost zeigte sich die Gastmannschaft aus Greinbach von ihrer starken Seite. Das Spiel endete glasklar mit 3:0 für die Gäste. Während Anger nur phasenweise mithalten konnte, sorgten die effektiven Abschlüsse der Gäste letztlich für einen verdienten Auswärtserfolg. Trotz des Sieges geht es für die Greinbacher aufgrund einer Rückreihung bei Punktegleichheit in die Relegation, wo der SV Ilztal wartet.

Frühes Führungstor für Tus Greinbach

Das Spiel begann rasant, und bereits in der 13. Minute konnte Tus Greinbach die erste Chance zur Führung nutzen. Lukas Roland nahm sich ein Herz und versenkte den Ball aus rund 20 Metern mit einem Traumtor rechts oben ins Kreuzeck.

Anger versuchte daraufhin, eine Antwort zu finden, aber die Defensivarbeit von Greinbach ließ kaum nennenswerte Chancen zu. In der 42. Minute gab es zwar einen vielversprechenden Eckball für Anger, den sie jedoch nicht in ein Tor ummünzen konnten, da Pötz auf Seiten von Greinbach stark parierte. Noch vor der Pause haben die Greinbacher Pech, indem man nur die Latte trifft. Zur Halbzeit stand es somit 0:1, und die Gäste gingen mit einer knappen Führung in die Kabine.

Greinbach erhöht den Druck

Greinbach kam mit frischem Elan aus der Kabine und setzte den SV Anger weiter unter Druck. Anger hatte in der Folge aber ebenfalls einige Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. In der 71. Minute war es dann soweit: Matyas Varga erhöhte für Tus Greinbach auf 2:0. Nach einem Ballgewinn von Zarnhofer wurde Varga in die Tiefe geschickt und schob souverän ins lange Eck ein. Dieser Treffer brachte Greinbach endgültig auf die Siegerstraße.

Schlusspunkt durch Zarnhofer

Doch die Gäste waren noch nicht fertig. In der 86. Minute sorgte Markus Zarnhofer für den Schlusspunkt, als er nach einer präzisen Flanke von Lechner mit einem kraftvollen Kopfball zum 0:3 einnickte. Anger hatte dem in den Schlussminuten nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel. Die Tus Greinbach feierten einen verdienten Sieg, während der SV Anger trotz einer starken Saison in der Oberliga Süd-Ost an diesem Tag das Nachsehen hatte. Die Gastmannschaft konnte sich für ihre starke Leistung feiern lassen und verließ das Spielfeld als klarer Sieger.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolfi (Trainer Anger): "Es schien in den Anfangsminuten wie eine deutliche Angelegenheit, der Dritte spielt gegen einen Abstiegskandidaten! Denkste - ab der 10. Minute war es eine desolte Leistung unserer Mannschaft! Greinbach spielte kontrolliert und vor allem selbstbewusst! Über 90 Minuten haben wir keine Lösungen gefunden, dagegenzuhalten!

Eine völlig verdiente Heimniederlage, die natürlich schmerzt, weil wir unsere tolle Saison mit einem Sieg beenden wollten! Aber jetzt gilt es abzuschalten, die fußballfreie Zeit zu nutzen und die Batterien für den Saisonstart und die Vorbereitung im Juli aufzuladen! Greinbach gegen Ilztal in der Relegation wird eine richtig spannende Angelegenheit - möge der bessere gewinnen!"

Aufstellungen:

SV ADA Anger: Philipp Gissing, Alexander Kreimer (K), Thomas Raser, Sandro Feichtinger, Alexander Peter Pötz, David Lueger, Lukas Gaulhofer, Stefan Holzerbauer, Florian Hutter, Matthias Maximilian Scherr, Roland Kober

Ersatzspieler: Tobias Wilfling, Philip Kothgasser, David Holzerbauer, Anton Pfandl, Maximilian Gruber, Balthasar Berger

Trainer: Nico Redolfi

Greinbach: Christian Pötz - Luka Jakopovic, Manuel Lechner - Leander Lengheim, Thomas Hopfer, Gerald Gleichweit (K), Lukas Roland, Florian Fuchs, Lukas Mogg - Julian Konrad, Oliver Mogg

Ersatzspieler: Lorenz Ferstl, Maximilian Zisser, Maximilian Grabner, Matyas Varga, Markus Zarnhofer

Trainer: Martin Korherr

Oberliga Süd-Ost: Anger : Greinbach - 0:3 (0:1)

86 Markus Zarnhofer 0:3

71 Matyas Varga 0:2

13 Lukas Roland 0:1

