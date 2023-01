Eggersdorf holt Landesliga-Offensivkraft mit Mega-Torquote

Details Freitag, 13. Januar 2023 16:29

Beim USV Eggersdorf aus der Unterliga Mitte bleibt in der aktuellen Winterpause kein Stein auf dem anderen. Gleich an mehreren Schrauben wurde und wird gedreht. Kein Wunder, immerhin befinden sich die Eggersdorfer im Abstiegskampf. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Leo Paulitsch wird den Verein lassen. Dafür wechselt Michael Vollmann mit sofortiger Wirkung zum SV Eggersdorf. Der 28-jährige wurde beim KSV in Kapfenberg ausgebildet und spielte im Herbst für den FC Judenburg. Seine Offensivstärke zeigt sich in seiner Statistik - in knapp 500 Spielen traf er in jedem dritten Spiel. Wieder zurück ist Tim Prasser: Im Frühjahr war der Defensivspieler eine wichtige Stütze in der Eggersdorfer Mannschaft. Nun ist er wieder ins Training eingestiegen und wird ab dem ersten Aufbauspiel wieder zur Verfügung stehen. Auch neu verpflichtet wurde Matthias Pieber vom SV Almenland. Der 29 jährige Innenverteidiger wechselt nach Eggersdorf. Außerdem kommt Mark Sattler von Almenland in die Unterliga. Der 30-jährige Mittelfeldspieler mit Oberliga-Erfahrung verfügt über die Erfahrung von 500 Spielen und soll das Offensivspiel verbessern und auch in der Defensive Akzente setzen. Im Gegenzug wechselt Marcel Wieltschig zum FC Almenland. Verliehen wird Marcel Rössl - und zwar zum SV Gutenberg.

Wir haben erst kürzlich ein Interview mit David Kleinhappl geführt - schnell reinschauen!

Foto: Facebook USV Eggersdorf