Richard Wemmer übernimmt Raaba/Grambach

Dienstag, 16. Mai 2023

Die Entscheidung ist gefallen. Richard Wemmer wurde heute als neuer Unterliga-Mitte Trainer in Grambach bekanntgegeben. Der ehemalige LASK Profi und Spieler bei diversen namhaften Vereinen wie Dunajska Streda in der Slowakei, war zuletzt als Trainer in Kainbach-Hönigtal tätig. Nun beginnt er einen neuen Abschnitt beim Ligakonkurrenten im Süden von Graz. Ali Ivanescu verlässt den Verein auf eigenen Wunsch nach der Rückrunde und wechselt nach Deutschfeistritz.

Statement Richard Wemmer:

"Bereits vor sechs Jahren hatte ich erstmals Kontakt mit den Grambachern. Es gibt dort Funktionäre mit denen ich schon vor Jahren beim SK Sturm Kontakt hatte. Sie wollten mich als Co-Trainer. Ich kenne einfach viele Leute, die in Grambach auch heute noch den Verein führen. Damals habe ich es mir überlegt und mich dann letztlich für Kainbach-Hönigtal entschieden. Dort war ich dann ja auch jahrelang. Nach der Trennung in Kainbach habe ich dann wieder an Grambach gedacht. Nun gab es wieder den Kontakt, da ja Ali Ivanescu den Verein verlassen wird. Das erste Gespräch war gleich sehr angenehm und ich fühlte mich sofort wohl. Grambach ist ein gesunder Verein und ich freue mich auf die neue Aufgabe."

Statement Udo Hebesberger, Obmann SV Raaba/Grambach

"Von der Trainerentscheidung bin ich überzeugt. Menschlich hat der Draht sofort gestimmt, das sportliche Konzept passt gut zu unserem Verein und er hat bereits bewiesen, dass er in dieser Liga erfolgreich sein kann. Er übernimmt eine intakte Mannschaft und daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch in der kommenden Saison unsere stetige Weiterentwicklung erfolgreich fortsetzen."

So steht es um den SV Raaba/Grambach

Spielertrainer Ali Ivanescu wird das Team aus Grambach am Ende er Saison nach sechs Jahren verlassen. Er hinterlässt ein Team, das mit dem Abstiegskampf nichts zutun hatte und eine gute Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle. Man spielt eine sichere Saison, ging zwischendurch gegen Eggersdorf und Hausmannstätten unter, erfing sich aber wieder und man plant bereits für die neue Saison. Aktuell ist man auf Platz Platz 8 der Tabelle. Das nächste Spiel gegen die GAK Amateure wurde wetterbedingt verschoben.

Bericht Florian Kober

