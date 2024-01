Thomas Petz - der vierte Mann in Eggersdorf auf der Bank

Details Sonntag, 07. Januar 2024 16:52

Der USV Taucher Eggersdorf ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Unterliga Graz Mitte. In diese Saison ging man mit ambitionierten Zielen, der junge Sportliche Leiter Daniel Tödtling hat ein großes Netzwerk und verstärkte das Team massiv. Die Spielzeit ist für die Verantwortlichen jedoch eine große Herausforferung - mitten in der Vorbereitung legte Trainer Sattler sein Amt zurück. Es verletzte sich ein Stammspieler nach dem anderen oder erkrankte.

Thomas Petz ist der 4.Trainer beim SV Eggersdorf in dieser Saison - das Ziel ist der Klassenerhalt

Bernhard Wagner Schuster übernahm nun das Traineramt für wenige Wochen im Übergang, ehe der Wunschkandidat Cristian Kovacs als dritter Trainer der Saison ab September auf der Bank saß. Die Verletzungsmisere blieb, nun hält man bei gerade sechs Punkten die "Rote Laterne" in der Liga in der Hand und hat dafür reichlich Spieler aus der Jugend in der Kampfmannschaft angetestet.

Die Bank in Eggersdorf sah mehrere Trainer in der Saison - hier: Bernhard Wagner Schuster , Andreas Adam (rechts auf der Bank, ist der konstante Part beim SVE - er sieht sich jedoch im Jugendbereich aufgehoben)

Die Zuschauer strömten weiter in den Sportpark nach Eggersdorf, die Stimmung war wie immer großartig, aber irgendwie sammelte das Team kaum Punkte. Nunmehr verabschiedete sich der dritte Trainer und wurde gestern in Kirchberg vorgestellt. Tödtling und sein Team wurde wieder fündig und holte den jungen Thomas Petz an Board. Der neue Übungsleiter war zuletzt Co - Trainer beim SC Weiz in der Regionalliga und war kurzfristig auf dem Markt.

Thomas Petz im Wordrap !

Denkwürdigstes Spiel:

"Steirercupsieg 2023 mit SC Weiz gegen DSV Leoben"

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt:

"Die Entscheidung als Spieler den Schuh an den Nagel zu hängen und als junger Trainer im Alter von 23 Jahren die KM vom JSV Mariatrost als Cheftrainer zu übernehmen."

Lieblingsspeise:

"Döner, ganz klar !"

Lieblingsgetränk:

"Soda Zitron und nach einem Sieg gerne auch mal ein Bier!"

Lieblingssverein:

"FV Legion X (HFL Graz- Meister Liga 1)"

Lieblingsspieler/Lieblingsspielerin:

"Sergio Ramos/Giulia Gwinn"

Was magst du überhaupt nicht ?

"Unsportlichkeit und falschen Ehrgeiz."

Was magst du ganz besonders:

"Derbysiege"

Spezielle Ziele in meiner Karriere:

"Aktuell zählt für mich nur der Klassenerhalt mit dem SVE."

Aufsteiger in eurer Liga:

"Obwohl es unser Derbyrivale ist, denke ich dass Kainbach/Hönigtal auch in der Rückrunde die Liga weiter dominieren wird."

Der Traditionsclub Eggersdorf ist in der Tabelle nicht wo er sein möchte ! ?

"Das werden wir ändern!"

Wann beginnt das Training- kennst du die Mannschaft schon ?

"Das erste persönliche Kennenlernen findet Mitte Jänner statt. Am Papier und in der Theorie habe ich den Kader schon gut studiert. Offizieller Trainingsstart ist Ende Jänner."

Ligaportal?

"Mein tägliches nicht wegzudenkendes Informationsmedium."

Bericht Florian Kober