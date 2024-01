Alex Pettinger legt Traineramt nieder - Mikolaj neuer Coach in Thal

Details Dienstag, 09. Januar 2024 20:02

Alexander Pettinger war bisher Sportlicher Leiter und Trainer beim SV Thal in der Unterliga Mitte Graz. Der vielbeschäftigte Familienvater und Unternehmer kümmert sich ab sofort im Hintergrund um die abstiegsgefährdete Mannschaft im Grazer Norden. Das aktive Training übernimmt Goran Mikolaj, zuletzt Co-Trainer in Wildon.

Goran Mikolaj übernimmt das Training in Thal und hat die Aufgabe eine junge Mannschaft zu formen

Man setzt in Thal weiterhin auf die eigene Jugend, versucht diesen Weg konsequent zu gehen. Pettinger ist klar, dass dies nicht der einfache Weg ist, jedoch der nachhaltige. Dieser Weg soll das Team in den nächsten Jahren wieder ins obere Mittelfeld der Tabelle bringen. An einen möglichen Abstieg möchte man momentan nicht denken.

Alex Pettinger im Word Rap

Beckenbauer ?

"Einer der ganz Großen in unserem Sport. Es ist sehr schade, dass er nicht mehr unter uns ist!"

Dein bestes Spiel als Spieler ?

"Hui, das ist schon ein paar Jahre her - das war in der Jugend und ich war 15 - wir haben mit Thal den GAK besiegt und ich habe das Siegtor geschossen."

Dein bestes Spiel als Trainer ?

"Letztes Jahr haben wir mit Thal in Hitzendorf gewonnen, da passte alles!"

Deine Lieblingsmannschaft ?

"Generell bin ich ein Fan von englischem Fußball. Tottenham ist dort mein Team - in der Heimat der GAK."

Vorbild als Trainer?

"Louis van Gaal!"

Lieblingsgetränk?

"Cola Zero!"

Lieblingsessen ?

"Wiener Schnitzel, ganz klar!"

Deine Ziele mit dem SV Thal ?

"Ich möchte die jungen Spieler fördern - ich möchte alle im Verein und die Fans auf der Tribüne davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Wir müssen realistisch sehen wo wir sind - wir haben da tolle Jungs auf dem Feld - unser Kader ist im Schnitt 21 Jahre alt. Das braucht Geduld und ich möchte, dass wir uns diese geben!"

Der SV Thal hat große Zeiten hinter sich und möchte mit guter Jugendarbeit wieder zurück zu diesen Erfolgen

Deine Ziele im Fußball ?

"Ich möchte etwas Nachhaltiges in Thal entstehen lassen - darauf bin ich konzentriert!"

Ligaportal ?

"Bietet Informationen rund um den Fußball in der Heimat, national und international!"

Bericht Florian Kober