USV Kainbach auf dem Weg in die Oberliga - Wordrap mit Kapitän Glashüttner

Die absolute Sensation der laufenden Saison in der Unterliga Mitte ist zweifelsohne der USV Kainbach. Die Mannschaft aus dem Grazer Umland hat in beeindruckender Manier zehn der bisherigen dreizehn Spiele gewonnen und dabei lediglich 19 Gegentore zugelassen. Zugleich verfügt man über eine ungewöhnliche Offensive, dies belegen die 38 erzielten Treffer im Herbst. Somit trifft man regelmäßig pro halber Stunde ein Mal.

Mit sagenhaften 31 Punkten thront Kainbach souverän an der Spitze der Tabelle. Dabei zeigte das Team nur kleine Anzeichen von Schwäche, als man gegen SV Grambach und Andritz verlor. Beide Niederlagen musste man im heimischen Stadion hinnehmen. Sollte es dem Team von Trainer Sternthal gelingen diese Serie fortzusetzen, ist man in der nächsten Saison in der Oberliga.

Die Mannschaft ist ungewöhnlich ausgeglichen und praktisch jede Position ist mehrfach besetzt. Einer der herausragenden Köpfe ist der Kapitän Christoph Glashüttner. Vor acht Jahren wechselte der zuverlässige Offensivspieler aus Grambach nach Kainbach. Mittlerweile ist er auf dem Flügel so etwas wie eine Legende bei den Blau - Gelben. Man wird sehen, ob das Team heuer den Aufstieg in die Oberliga schaffen kann.

Christoph Glashüttner im Wordrap

Beckenbauer - "einer der größten des Weltfußballs"

Mein bestes Spiel - "kann ich nicht bewerten - das sollen andere entscheiden!"

Mein wichtigstes Spiel - "wird das Spiel sein, das uns in die Oberliga bringt!"

Meine Ziele mit dem Verein - "als aktiver Spieler steht jetzt mal der Aufstieg an und dass wir eine gute Rolle in der OL spielen. Nach der aktiven Laufbahn möchte ich mithelfen den Verein noch weiter zu entwickeln!"

Mein lieblingsessen - "Knödel mit Ei, ganz klar!"



Mein Lieblingsgetränk - "das Bier nach dem Kick!"

Lieblingsspieler - "Kurt Russ"

Lieblingsclub - "neben Kainbach, TSV Hartberg!"

Österreich bei der EM - "Ich denke man wird eine gute Rolle spielen!"

Meine persönlichen Ziele - "Meister UL, Hochzeit, Europacup TSV Hartberg!"

Das mag ich - "sich am Spielfeld duellieren!"

Das mag ich nicht - "Unsportlichkeit!"

Bericht Florian Kober