Leo Paulitsch - Fußballer, Hundefreund und Familienmensch

Details Dienstag, 30. Januar 2024 22:36

Der 29 - jährige Leo Paulitsch begann im zarten Alter von sechs Jahren im Verein Fußball zu spielen. Seit einem Jahr ist er für die Sportunion Hitzendorf in der Unterliga Mitte aktiv. Bei seinen Stationen wurde der Offensivspieler immer zum Leistungsträger und man kannte bei den Gegnern schnell seine Torgefahr. 131 Tore hat Paulitsch mittlerweile erzielt, wobei seine Position auf dem Feld mehr als die eines Stürmers ist, da er auch im offensiven Mittelfeld seine Kreise zieht.

Hitzendorf spielte in der Saison 2021/22 eine tolle Saison und erreichte gegen den SV Pachern die Relegation. Man gewann das Hinspiel, war zur Pause im Rückspiel immer noch auf Kurs und stieg am Ende doch nicht auf. Es folgte ein Umbruch im Verein und mittlerweile hat man mit Michael Herrmann erneut einen neuen Trainer, nachdem Karl-Heinz Kubesch nach Judenburg wechselte.

Welches Potenzial in der Mannschaft steckt, sah man im Herbst bereits einige Male - sollte im Frühjahr die Konstanz dazu kommen, wird man in der Tabelle weiter nach oben klettern. Momentan hält man auf dem 8.Platz, allerdings nur sechs Punkte hinter dem vermeintlichen Relegationsplatz um den Aufstieg in die Oberliga Mitte.

Eines der Highlights im Herbst war sicherlich das 6:2 gegen Kumberg. Anfang Oktober zeigte die Kubesch - Mannschaft gegen Feldkirchen eine außergewöhnliche Leistung und bog mit viel Willenskraft das favorisierte Team aus Feldkirchen nieder. Man darf gespannt sein, ob die Sportunion an diese Leistungen anknüpfen kann.

Leo Paulitsch im Wordrap

Mein bestes Spiel -"Für Hitzendorf diese Saison das Derby gegen Thal, 2016 gelang mir mal ein Spiel gegen Seiersberg mit einem 6er pack, vermutlich das."

Mein Wichtigstes Spiel -

"Die Derbys mit Eggersdorf gegen Kumberg bzw. mit Hitzendorf gegen Thal sind mir immer besonders wichtig."

Fan von - "Fußball in allen Facetten!"

Das mag ich - "Teamgeist"

Das mag ich nicht - "Negativität!"

Im Leben ist mir wichtig - "Fußball, sowie Freude und Spaß mit meinen Liebsten!"

Familie - "Familie, plus meine Hunde sind mir das Wichtigste"

Lieblingsverein -"FC Arsenal und SU Hitzendorf"

Lieblingsspieler - "Martin Ödegaard, Markus Fürst"

Ich möchte als Spieler erreichen - "Aufstieg mit Hitzendorf!"

Lieblingsessen - "Asiatisch!"

Lieblingsgetränk - "Wasser"

Beckenbauer - "Größte Legende des deutschen Fußballs!"

Ligaportal - "wichtigstes Medium im Amateurfußball!"

Bericht Florian Kober