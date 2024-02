Ivanescu - beim GAK hatte ich mit Sicherheit meine besten Spiele!

Details Freitag, 02. Februar 2024 18:09

Ali Ivanescu ist seit dem letzten Sommer Spielertrainer beim SV Deutschfeistritz in der Unterliga Mitte Graz. In seiner Karriere finden sich Stationen wie SC Wiener Neustadt oder der GAK. Vor seinem Wechsel war er mehrere Jahre beim SV Grambach tätig und führte die Mannschaft zu einer neuen Qualität. Der Abstiegsgedanke verschwand mit der Zeit, so soll es auch bei seinem aktuellen Verein sein.

Ali Ivanescu, hier noch im Dress des SV Grambach steht vor einer großen Aufgabe im Frühjahr in Deutschfeistritz

Deutschfeistritz: Ein großer Umbruch unter einem neuen Trainer

Deutschfeistritz erlebte unter dem neuen Trainer Ali Ivanescu einen großen Umbruch. Der einzige Saisonsieg wurde gegen Eggersdorf erzielt. Die Mannschaft steht vor der Herausforderung, sich unter dem neuen Trainer zu etablieren. In den letzten Jahren war die Mannschaft immer in den Abstiegskampf verwickelt und der neue Trainer versucht dem Verein das "Gewinner-Gen" einzupflanzen.

Bis zum Ende der Herbstrunde ist dies noch nicht gelungen. Mit 13 erzielten Toren zeigt sich, wo in Deutschfeistritz der Schuh drückt. Man wird sich im Frühjahr im Kampf gegen den SV Thal und den USV Eggersdorf befinden, die beide in ähnlichen Situationen sind und ebenso nicht absteigen möchten.

Wordrap mit Ali Alexander Ivanescu

Mein bestes Spiel: "Ich möchte mich nicht auf ein Spiel beschränken - meine besten Spiele hatte ich mit Sicherheit beim GAK." Mein wichtigstes Spiel: "Ebenso hier möchte ich mich nicht auf ein Spiel festhängen, da für mich persönlich jedes Spiel wichtig ist. Aber die Spiele, wo es um den Meistertitel bzw. die Meisterschaft gegangen ist, hatten selbstverständlich eine größere Wichtigkeit." Fan von: "Jürgen Klopp, aufgrund seiner Herangehensweise und Leidenschaft zum Fußball." Das mag ich: "Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen." Das mag ich nicht: "Früh aufstehen und negativ gestimmte Menschen." Im Leben ist mir wichtig: "Dass es meiner Familie, meinen engsten Freunden und mir gut geht." Familie: "Eine Familie ist das wahre Glück im Leben und gleichzeitig auch das Wichtigste für mich." Der Support in Deutschfeistritz ist sensationell - man steht hinter dem Projekt des jungen Trainers Mein Lieblingsverein: "GAK!" Mein Lieblingsspieler: "Steven Gerrard & Ronaldinho" Ich möchte als Spieler erreichen: "Meinen Beitrag in jedem Spiel leisten, um als Team erfolgreich zu sein." Mein Lieblingsessen: "Palatschinken mit Nutella!" Mein Lieblingsgetränk: "Apfelsaft" Beckenbauer: "Eine Legende, die den Fußball geprägt hat und leider viel zu früh verstorben ist." Ligaportal: "Eine tolle Fußballplattform!" Im Sommer wurde Ivanescu als Spielertrainer vorgestellt. Zuvor hatte er mehrere Jahre den SV Grambach geprägt und seinem Nachfolger Richard Wemmer eine intakte Mannschaft hinterlassen. Der ehemalige GAK - Akteur wurde würdevoll in Grambach verabschiedet und nahm sich dann seiner neuen Aufgabe an. Rückschau Unterliga Mitte Herbst 2023 Bericht Florian Kober