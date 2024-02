SV Feldkirchen - Trainer Strohmayer möchte attraktiven Fußball seiner Mannschaft sehen

Details Donnerstag, 01. Februar 2024 18:35

Mario Strohmayer war ein begabter Mittelfeldspieler, sein Weg brachte ihn mit dem ASK Voitsberg bis in die Regionalliga. Vor über zehn Jahren wurde er dann Jugendtrainer in Hausmannstätten und kehrte später zum SV Feldkirchen als Übungsleiter zurück und führte das Team aus der Gebietsliga in die Unterliga Mitte. Seitdem erlebt der Verein aus den Grazer Umland eine große Blüte und gehört mittlerweile zu den Spitzenmannschaften der Liga.

Man feierte tolle Siege im Herbst, wie hier gegen Übelbach - bald geht die Aufholjagd los

Der Verein wird heuer fünfzig Jahre alt und hat in dieser Zeit auch schon Jahre in der Oberliga verbracht. Ob es diese Saison mit dem Aufstieg klappt, wird die Rückrunde im Frühjahr zeigen. Mit Kainbach und Andritz hat man eine harte Konkurrenz im Kampf um die Tabellenspitze. Im Herbst spielte man tolle Partien, ließ jedoch manche Punkte liegen, die man eventuell am Ende brauchen wird.

Niederlagen wie der Schiffbruch in den letzten Minuten in St.Marein, sind vermutlich jedoch nur Lehrgeld, das man wohl auf dem Weg nach oben zahlen muss. Der Frühjahrsauftakt hat es für das Team direkt in sich, denn man startet tatsächlich beim Tabellenführer in Kainbach in den Aufstiegskampf 2024.

Mario Strohmayer im Wordrap

Mein bestes Spiel - "Mit meiner U15 in Hausmannstätten gegen den GAK, als wir sensationell gewonnen haben und meine Jungs gefightet haben wie die Löwen!"

Meine wichtigsten Spiele - "Die letzten drei Spiele in der Meistersaison mit Feldkirchen!"

Fan von - "Real Madrid!"

Das mag ich - "Gewinnen!"

Das mag ich nicht - "Verlieren!"

Im Leben ist mir wichtig - "Familie, Freunde und Sport!"

Familie - "Der Sinn des Lebens!"

Mein Lieblingsverein - "Real Madrid, Feldkirchen"

Mein Lieblingsspieler - "Luka Modric"

Ich möchte als Trainer erreichen - "Dass meine Mannschaft immer hinter mir steht und spielerisch attraktiven Fußball spielt, der Rest kommt dann von selbst."

Mein Lieblingsessen- "Calamari fritti in Kroatien zum Urlaubsstart!"

Mein Lieblingsgetränk - "Bier nach einem Sieg!"

Beckenbauer - "Legende!"

Ligaportal - "Tolle Informationsquelle für alle Fußballbegeisterten!"

Bericht Florian Kober