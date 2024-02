Liebenau - aktuelle Situation - Interview mit Trainer Ackerl und Wordrap mit Daniel Url

Details Samstag, 17. Februar 2024 18:57

SVU Liebenau ist im Sommer in die Unterliga Mitte zurückgekehrt. Der junge Trainer Alexander Ackerl leitet die Geschicke der Grazer und führte einen modernen und zeitgemäßen Trainingsstil ein. Mit Freude und Optimismus geht man in jede Trainigseinheit. Dies mündete im letzen Sommer mit dem Aufstieg in die Unterliga - nun nennt er den 2.Platz in der Tabelle als Ziel für seine Mannschaft.

Liebenau spielte eine solide Herbstrunde und überraschte immer wieder - hier feierte man den Sieg in Feldkirchen

Letzte Niederlage der Liebenauer am 08.09.23

Vielen Experten war im Sommer schon klar, dass der Club wesentlich stärker in die Liga einsteigen würde, als er sie vier Jahre zuvor verlassen hatte. Im Herbst holte man 22 Punkte und war am Ende der Hinrunde auf dem 6.Platz der Tabelle gereiht. Festzustellen ist, dass auch der andere Aufsteiger eine tolle Saison spielt.

Die beiden Neulinge in der Liga, Übelbach und Liebenau, überraschen mit ihrer eindrucksvollen Leistung und sammeln fleißig Punkte. Ihre ehrgeizige Einstellung und Leistungsbereitschaft haben bereits für Aufsehen gesorgt und versprechen weiterhin, die etablierten Teams herauszufordern. Liebenau verlor lediglich drei Spiele im Herbst - die letzte Niederlage des Teams ist auf den 08.09.23 datiert, als man eben gegen Übelbach zu Hause verlor.

In einer starken Mannschaft wurde Daniel Url zu einem der Lieblinge auf der Tribüne - seit 2007 ist er im Verein, da war er gerade in der 1.Klasse Volksschule. Man wird sehen, ob der Verein ihn halten kann, oder ob er dann doch den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen wird. In den Notizbüchern einiger Oberligisten ist er defintitiv vermerkt.

Wordrap Daniel Url

Mein bestes Spiel - "Schwierig zu beurteilen – In der Hinrunde war es beim späten Auswärtssieg in Feldkirchen!"

Mein wichtigstes Spiel - "Da waren schon sehr viele dabei, vor allem in der Aufstiegssaison letztes Jahr. Das bedeutendste war aber mit Sicherheit das Relegationsrückspiel gegen den GAK 2017/18, als wir den Klassenerhalt zu Hause mit zwei Treffern in der Nachspielzeit vor großartiger Kulisse sichern konnten."

Fan von - "Guten Fußballspielen mit beeindruckender Stimmung!"

Das mag ich -"Außerhalb des Platzes spiele ich gerne Tennis und gehe häufig Ski fahren. Außerdem verbringe ich viel Zeit mit Freunden und Familie."

Das mag ich nicht - "Streit, Krieg, Ungerechtigkeit"

Im Leben ist mir wichtig - "Stets nach vorne zu schauen und für das, was man erreichen will, immer 100% zu geben."

Familie - "Steht bei mir ganz oben. Ich weiß, dass ich mich immer auf sie verlassen kann und sie immer ein offenes Ohr haben werden."

Meine Lieblingsvereine - "Sturm Graz, FC Barcelona und natürlich unser SVU!"

Mein Lieblingsspieler - "Lionel Messi!"

Ich möchte als Spieler erreichen - "Den Aufstieg mit Liebenau in die Oberliga.!"

Mein Lieblingsessen - "Pizza und Lasagne – am liebsten im Urlaub!"

Mein Lieblingsgetränk - "Ein kühles Puntigamer nach einem Sieg!"

In diesem Verein bin ich, "weil es ein sehr familiärer Verein mit einem unglaublich guten Teamgefüge ist und ich hier schon sehr viele Erfolge feiern durfte. Auch der Spaß neben dem Platz spielt eine große Rolle – der kommt bei uns sicherlich nicht zu kurz."

Ligaportal - "Ist für mich DIE App im Unterhaus-Fußball!"

Alexander Ackerl im Interview

Wie siehst Du Daniel Url in deiner Mannschaft? "Ich bezeichne ihn, obwohl er so jung ist, schon als Ur-Liebenauer, er hat mit 15 sein Debut in der Kampfmannschaft gegeben. Er entwickelt sich von Saison zu Saison weiter!"

Wie ist sein Standing im Verein? - "Er ist mittlerweile der 3.Kapitän, lebt den Verein. es geht stets bergauf - ich denke trotzdem, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er seinen nächsten Step macht!"

Wie läuft die Vorbereitung? - "Wir sind mitten im Aufbau - wir sind gut drauf! Die Mannschaft konnte gehalten werden!"

Was erwartest Du für das Frühjahr? "Die Truppe kommt jetzt richtig ins Rollen - wir werden uns noch stärker zeigen als im Herbst. Es gab im Sommer nach dem Aufstieg ein paar kleine Veränderungen - jetzt ist der Integrationsprozess abgeschlossen!"

Wer wird aufsteigen? - "Ich denke, das wird ein sehr offenes Frühjahr. Kainbach ist für mich noch nicht durch - sie spielen zunächst gegen Feldkirchen, dann bei uns - da kann man schon einmal sechs Punkte liegen lassen, also für mich ist da noch nichts entschieden!"

Eure Position? - "Wir sind gut gestartet - wir sind in einer Lauerposition - wir sind nicht weit hinter dem Zweiten. Dieser Platz könnte ja zum Aufstieg reichen. Unser Ziel ist es definitv den zweiten Platz zu holen."

Was wäre ein Erfolg für Liebenau? "Oben mitspielen, angreifen so lange es möglich ist. Momentan sind Teams da oben, die natürlich seit Jahren dort sind. Da möchten wir als Aufsteiger so lange Nadelstiche setzen wie es möglich ist. Wir spielen bisher eine tolle Saison, wie der andere Aufsteiger aus Übelbach auch!"

Bald geht es los! - "Ja wir freuen uns und gehen voll motiviert in die Rückrunde!"

Liebenau startet am 17.03.2024 auswärts bei der heimstarken Mannschaft aus St.Marein und empfängt dann am 22.03.24 den Tabellenführer aus Kainbach.

Bericht Florian Kober