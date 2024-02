Stefan Voura - einer der letzten echten Spieler aus der Zunft der "Mittelfeldmotoren!"

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 18:27

Mit einer kurzen Unterbrechnung in der Kindheit kickt Stefan Voura für den SV Feldkirchen. Der Verein ist aktuell auf der dritten Position in der Unterliga Mitte Graz. 2002 wurde Voura im zarten Alter von sechs Jahren beim Verein im Süden von Graz angemeldet. Es ist dort eine Ecke, die von ihrer großen Tradition im Fußall lebt - SV Hausmannstätten, SV Raaba-Grambach und SC Kalsdorf sind in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar. Da weckte das Talent des Mittelfeldspielers natürlich Begehrlichkeiten.

Der SV Feldkirchen spielte eine tolle Herbstrunde - hier feiert man den 3:0 Sieg gegen Übelbach

Der Mittelfeldspieler blieb dem Verein immer treu - der Weg ging von der Oberliga bis in die Gebietsliga und nun ist man im zweiten Jahr wieder in der Unterliga. Mit Trainer Mario Strohmayer fand er einen Mentor auf dem Platz. Voura ist ein Mittelfeldspieler vom klassischen Schlag, einer der Bälle fordert und sie auch verteilen kann. Somit ist er ein wichtiger Bestandteil in den Plänen des Aufstiegsaspiranten.

Seine Fähigkeit besteht auch darin, den Matchplan des Übungsleiters auf dem Feld umzusetzen. Eine wesentliche Qualität für einen Mittelfeldstrategen in einer Fußballmannschaft.

Wordrap Stefan Voura

Bestes Spiel - "Das war eindeutig das Spiel am 03.06.2022 gegen Union Liebenau. Es ging damals um den Meistertitel in der Gebietsliga Mitte und wir konnten dieses Match mit 3:0 gewinnen. Damit sind wir in die Unterliga zurückgekehrt!"

Wichtigstes Spiel - "Das war in der selben Saison, genau gesagt am 27.05.2022. Wir spielten gegen St.Marein und gewannen mit 2:1. Das war so etwas wie die Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg!"

In Feldkirchen bin ich, weil - "ich hier aufgewachsen bin und es einfach mein Herzensverein ist!"

Vorbild - "Cristiano Ronaldo!"

Lieblingsverein - "Ich bin ein Schwoaza - ich bin Sturm Graz Fan!"

Lieblingsspieler - "Hui, da gibt es schon viele außergewöhnliche Spieler, Jude Bellingham um einen Kicker zu nennen!"

Lieblingsgetränk - "Ein kaltes Bier nach dem Training kann schon was!"

Lieblingsessen - "Spaghetti Carbonara - ganz klar!"

Meine Ziele als Spieler - "ich möchte immer alles geben und attraktiven Fußball spielen!"

Ligaportal - "Beste Info-Plattform für das Unterhaus!"

So geht es für den SV Feldkirchen weiter

Der Frühjahrsauftakt hat es für das Team direkt in sich, denn man startet am 15.03.24 tatsächlich beim Tabellenführer in Kainbach in den Aufstiegskampf 2024. Im Herbst holte man 23 Punkte und ist aktuell acht Punkte hinter dem Tabellenführer aus Kainbach. So kann man zum Auftakt durchwegs von einem "Sechs - Punkte - Spiel" sprechen.

Mario Strohmayer - Trainer SV Feldkirchen

"Stefan Voura ist unser Mittelfeldmotor und ein wichtiger Bestandteil meiner Mannschaft, einer der Gründe für die letzten erfolgreichen Jahre!"

Trainer Mario Strohmayer im Porträt

Bericht Florian Kober