SV Andritz: Jakob Riegler vor Comeback - "Ziel ist der Aufstieg der Grazer in die Oberliga!"

Jakob Riegler spielt im offensiven Mittelfeld des SV Andritz in der Unterliga Mitte. Der ehemalige Landesligaspieler aus Wolfsberg kam vor zwei Jahren zum Studium nach Graz und schloß sich der Mannschaft aus dem Grazer Norden an. Mehrere Monate fiel er zuletzt mit einer langwierigen Verletzung aus. Nunmehr ist er wieder voll im Training und freut sich auf sein Comeback im Dress der Pegrin-Truppe.

Wordrap mit Jakob Riegler

Mein Bestes Spiel: Das ist schwierig, zwei Spiele in der Aufstiegssaison mit St.Andrä fallen mir da aber schon ein - am Ende stiegen wir in die Landesliga auf! Das sind Erlebnisse und Spiele, die man nie vergisst.

Mein wichtigstes Spiel: ​Das war in der Relegation mit dem FC St.Michael. Ich war erst 15 - kurz vor dem Abpfiff wurde ich eingewechselt. In der 92. Minute gelang mir dann ein Kopfballtor vor über 1000 Zuschauern. Das war nicht mehr entscheidend, jedoch für mich sehr schön und wichtig.

Das mag ich: ​Die Zeit mit Menschen, die ich mag. Ich bin ein kommunikativer Mensch.

Das mag ich nicht: ​Wenn ich angelogen werde, das mag ich einfach nicht! Irgendwann kommt man auf alles.

Im Leben ist mir wichtig: ​Ehrlichkeit eben, Liebe im Leben und Gesundheit.

Familie: ​Geborgenheit - Familie ist wichtig!

Mein Lieblingsverein: ​Der WAC wird immer mein Verein sein, dort bin ich zuhause. Ich bin diesem Verein sehr verbunden und möchte gerne in ferner Zukunft dort als Jugendtrainer arbeiten.

Mein Lieblingsspieler: ​Gareth Bale!

Ich möchte als Spieler erreichen: Der Aufstieg mit Andritz ist mein großes Ziel. Daran arbeiten wir alle zusammen - wir möchten Kainbach noch einmal richtig fordern. Eventuell reicht ja auch der 2.Tabellenplatz am Ende. Wir werden jedoch alles geben um den Titel zu holen.

Mein Lieblingsessen: ​Kärnter Nudeln - was für eine Frage!

Mein Lieblingsgetränk: ​Spezi!

Ich bin in diesem Verein weil: ich in Graz studiere und durch verschiedene Zufälle nach Andritz gekommen bin. Als Neuling wurde ich super aufgenommen - ich bin ein Puzzlestein in dieser tollen Mannschaft.

Das möchte ich unbedingt noch sagen: Wenn man etwas erreichen möchte, ist im Leben alles möglich ist, wenn der Zeitpunkt passt. "Jeden Tag ein bisserl genießen!" - man sollte immer daran denken, dass vieles schnell vorbei sein kann. Das möchte ich auch noch unbedingt sagen.

Ligaportal: ​Bietet alles von der untersten Liga bis in die höchsten Regionen des Profifußballs. Ich liebe die Liveticker, vor allem die von den untersten Ligen - es ist witzig wenn man die Spieler kennt. Manche Ticker in den unteren Klassen sind sehr interessant, erstaunlich wie viele Infos man dort oft nachlesen kann. Manchmal tickere ich selbst - im Herbst während meiner Verletzung war das eine willkommene Abwechslung.

Die Grazer nahmen im Herbst auch die Festung in Kumberg und holten drei Punkte - das Team möchte in die Oberliga Mitte

SV Andritz schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 25 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Die Offensivabteilung der Grazer funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. In der letzten Runde vor der Winterpause konnte man beim Tabellenführer aus Kainbach drei Punkte entführen. Insgesamt sammelte man im Herbst acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Zudem gewann das Team zuletzt sechs Spiele in Folge und so wird das Team von Trainer Pegrin die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Man startet am 16.03.2024 auswärts beim SV Raaba Grambach im Süden der Landeshaupstadt. Dieses Team verzeichnete zum Ende der Herbstrunde ebenso einen tollen Aufwärtstrend. Es ist eine umkämpfte Partie vor vielen Zuschauern zu erwarten.

