SVU Liebenau - Trainer Ackerl wechselt nach Kalsdorf in die Landesliga

SVU Liebenau ist im Sommer in die Unterliga Mitte zurückgekehrt. Der junge Trainer Alexander Ackerl leitete die Geschicke der Grazer und führte einen modernen und zeitgemäßen Trainingsstil ein. Mit Freude und Optimismus ging man in jede Trainigseinheit. Dies mündete im letzen Sommer mit dem Aufstieg in die Unterliga - nun verlässt der Erfolgstrainer die Liebenauer und wird Co-Trainer beim Landesligisten SC Kalsdorf.

Alexander "Acki" Ackerl ist nun Co-Trainer beim SC Kalsdorf in der Landesliga

Vielen Experten war im Sommer schon klar, dass der Club wesentlich stärker in die Liga einsteigen würde, als er sie vier Jahre zuvor verlassen hatte. Im Herbst holte man 22 Punkte und war am Ende der Hinrunde auf dem 6.Platz der Tabelle gereiht - nunmehr übernehmen die beiden Co-Trainer Christian Weber und Stefan Prath als Trainerduo das Training im Grazer Süden.

Statement der Vereinsführung SVU Liebenau

"Wir alle wussten, dass dieser Tag einmal kommen wird. Der Tag, an dem unser Kampfmannschafts-Trainer Alexander Ackerl von einem höherklassigen Verein abgeworben wird. Nun ist dieser Tag gekommen. Wir als SVU Liebenau blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge darauf. Lieber Acki, wir verneigen uns noch einmal vor dir, deiner Arbeit und deiner Persönlichkeit und wünschen dir bei deiner neuen Aufgabe alles erdenklich Gute!"

Statement Alexander Ackerl - Co-Trainer SC Kaldsorf

"Für mich war es immer klar, dass ich in einer höheren Klasse arbeiten möchte. Ich hatte in der Vergangeheit ein paar Angebote, ich wollte mein Projekt in Liebenau jedoch weiterführen. Wir kamen in die Unterliga - nun habe ich von Trainer Jörg Schirgi das Angebot bekommen, wir sind seit Jahren im Kontakt. Der Moment ist natürlich nicht so ganz optimal. Man sieht trotzdem am Statement der Liebenauer, dass es eine gute Zeit war. Ich habe in diesem Verein schon als Kind gekickt, nun habe ich eine tolle Chance des persönlich Weiterkommens.

Die Mannschaft in Kalsdorf steht zu weit unten - unser Team startet nächste Woche in Bruck und wir werden die Mannschaft optimal einstellen. Ich werde mich in den nächsten Monaten weiterentwickeln, ich habe eine extrem erfahrenen Trainer auf der Bank. Ich freue mich auf die Zeit - es ist kein Rückschritt vom Cheftrainer zum Co-Trainer zu wechseln. Es ist Landesliga und ich wünsche meinen Jungs in Liebenau alles Gute. Man wird mich so oft wie möglich in Liebenau als Zuschauer sehen.

Danke SU Liebenau und weiterhin viel Erfolg!"

Liebenau startet am 17.03.2024 auswärts bei der heimstarken Mannschaft aus St.Marein und empfängt dann am 22.03.24 den Tabellenführer aus Kainbach.

