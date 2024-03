Grambach überrollt Peggau mit 3:0 - effektiv vor dem Tor

Details Samstag, 09. März 2024 16:27

Am Samstagnachmittag startete die Unterliga Mitte in die Frühjahrssaison. Bei herbstlichem Wetter empfing der SV Raaba Grambach den SV Peggau im Nachtrag aus der 13.Runde. Vor dem Spiel hielten beide Teams bei 19 Punkten - man konnte also eine ausgeglichene Partie erwarten. Es kam jedoch anders, der Gastgeber setzte sich deutlich mit 3:0 durch. Die Ränge im Süden von Graz waren gut gefüllt - endlich rollte der Ball wieder.

Endlich wieder Fußball in der Unterliga Mitte

Keine Tore vor der Pause

Peggau wollte sich in diesem Spiel nicht verstecken und war bis zur Pause ein ebenbürtiger Gegner. Den ersten Schuss aufs Tor setze der Grambacher Marvin Griesbacher, der jedoch nach vier Minuten das Tor knapp verfehlte. Es folgten einige Freistöße auf beiden Seiten, die aber allesamt das Ziel verfehlten. Michael Fras zirkelte einen Freistoß in der 19. Minute knapp über das Tor der Gäste.

In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend - allerdings wirkten die Gäste in dieser Phase etwas entschlossener. Tore fielen in der Folge keine und Schiedsrichter Mock pfiff zum Pausentee.

Die magischen zehn Minuten des SV Grambach

Nach der Pause war der Spielverlauf zunächst wie gehabt. In der 54.Minute flog der Ball dann zu Michael Fras, der stand auf halb rechts komplett frei und zimmerte die Kugel ins Kreuzeck. Dieses Tor war der Dosenöffner für den späteren Erfolg der Heimmannschaft. Nur zwei Minuten später erhöhte Marvin Griesbacher mit einem Flachschuss via Innenstange auf 2:0 (56.).

In der 62. Minute hatte dann Torjäger Brauneis das 3:0 auf dem Kopf, aber der Ball verfehlte das Tor knapp. Zwei Minuten später war es dann so weit - Fabian Granitzer lief über links, alleine gelassen von der Peggauer Abwehr und schlenzte die Kugel gekonnt zum 3:0 Endstand ins lange Eck (64.).

Es folgten Wechsel auf beiden Seiten - jedoch war der Drops nun gelutscht - Grambach startete erfolgreich in die neue Saison und schickt die Gäste deutlich nach Hause.

Stimmen zum Spiel

Udo Hebersberger - Obmann Grambach

"Man sah in der 1. Halbzeit, dass es eine lange Pause war. In der 2. Halbzeit erkannte man die Spielidee und wir schließen die Herbstrunde auf dem 7.Platz ab. Nächste Woche kommt schon der SV Andritz zu uns."

Norbert Lesovsky - Trainer SV Peggau

"Wir haben Ausfälle in der Verteidigung - wir haben gut mitgespielt. Zehn Minuten haben dieses Spiel entschieden - für mich fiel die Niederlage zu hoch aus!"

So geht es für Grambach und Peggau weiter

Der SV Peggau tritt am 15.03.2024 um 19 Uhr beim abstiegsbedrohten SV Thal an. Zum ersten Heimspiel des Frühjahrs empfängt man dann eine Woche später den Aufsteiger SV Übelbach. Der Gastgeber aus dem Süden von Graz hat am 16.03.2024 bereits das nächste Heimspiel - der SV Raaba-Grambach hat dann als nächste Herausforderung den Aufstiegsaspiranten SV Andritz als Gegner auf dem Spielplan. Zum Auswärtsspiel beim SV Feldkirchen hat man keine weite Anreise, dieses findet dann am 22.März statt.

Nach diesen Spielen wird es weitere Tendenzen geben wohin die Reise der beiden Teams in der laufenden Saison gehen wird!

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Gottfried Janisch, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Joël Roger Wasser, Rene Tonner, Julian Götz (K), Björn Gfrerer, Fabian Granitzer, Daniel Brauneis



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Julian Johannes Simoner, Franz Steinkellner, Diego Grigoras, Sebastian Rosmanith, Alexander Sauseng



Trainer: Richard Wemmer

SV Baumit Peggau: Dominik Wagner - Fabian Egger, Manuel Trojer (K), Marco Harrer, Samuel Peinsipp - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser, Lukas Hartleb - Paul Krebs, Gregor Bauer



Ersatzspieler: Johannes Pfandl, Robert Affenberger, Florian Ablasser, Robin Haberl, Marvin Hasenrath, Tobias Ritonja



Trainer: Norbert Lesovsky

Tabelle Unterliga Mitte

Bericht und Foto Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.