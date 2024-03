Am Samstag startet die Unterliga Mitte Graz ins Frühjahr!

Details Donnerstag, 07. März 2024 15:17

Am Samstag um 14:00 ist es endlich so weit - die Unterliga Mitte startet mit dem Klassiker SV Raaba Grambach gegen den SV Peggau in die Frühjahrsaison. Es ist dies zugleich die Begegnung Süden von Graz gegen Norden der Landeshauptstadt. Die Begegnung ist ein Nachtrag vom 13.Spieltag und gehört streng genommen noch der Herbstrunde an. Das soll die Fans der beliebten Liga nicht stören, der Ball rollt wieder. Hier geht es zum Liveticker.

Raaba-Grambach - eine verschworene Gemeinschaft und ein Star im Sturm

Raaba-Grambach unter dem neuen Trainer Richard Wemmer zeigte zu Beginn der Saison zunächst wechselhafte Leistungen. Eine genaue Beurteilung der Leistungsstärke war schwierig, aber wie von Ligaportal vorhergesagt, hatte diese Mannschaft das Potenzial zur Verbesserung. Nach zuletzt erfolgreichen Wochen in der Herbstrunde kletterte die Mannschaft auf den 7. Platz der Unterliga Mitte.

Mit Daniel Brauneis im Sturm hat man im letzten Sommer einen Star für die Liga verpflichtet. Der Stürmer und Vorbild am Platz erzielte mittlerweile 12 Tore. Brauneis, der in den letzten Wochen der Herbstrunde immer besser in Form kam und zu einem Schlüsselspieler des Teams wurde, ist der Unterschiedsspieler bei den Grambachern.

SV Peggau - wechselhaft in der Leistung - im Mittelfeld platziert

Peggau startete mit einem 4:0 Sieg gegen Thal furios in die Saison. Dann gewann man in Übelbach - und holte in der dritten Runde ein Unentschieden gegen den GAK. Als man dann auch Andritz besiegte, war man voll in der Spur. Es folgten drei Niederlagen an den nächsten Spieltagen. Man besiegte Kumberg, gewann in Eggersdorf - holte ein 4:0 gegen Deutschfeistritz. Es folgten wieder zwei Niederlagen - das Spiel in Grambach wird nun zeigen in welche Richtung die Tendenz im Frühjahr geht. Das ergibt aktuell 19 Punkte - man ist in der Mittelklasse platziert. Dies zeigen auch die erzielten 28 Tore und die 27 Treffer, die man hinnehmen musste.

Kader wurden zusammengehalten

Beide Teams setzen weiterhin auf den bestehenden Kader, verstärkten sich im Winter trotzdem. Mit Dominik Wagner holte man in Peggau einen Keeper aus Weinitzen und den jungen Marco Kurnik aus Gratwein-Straßengel. Grambach hat mit Marco Posavec, Pascal Gressler nun zwei Liebenauer im Kader. Joel Wasser und Diego Grigoras kamen aus Kalsdorf zur Wemmer Truppe.

Man kann davon ausgehen, dass beide Teams ihr Leistungspotenzial im Herbst noch nicht komplett abrufen konnten. Die Trainer Richard Wemmer und Norbert Lesovsky blieben ebenso an Board. Ohnedies stehen beide Vereine bekanntlich für ein unaufgeregtes, konzentriertes Arbeiten.

Bericht Florian Kober

