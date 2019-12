Zuseher-Statistik: Überschaubare Zahlen in der Unterliga Mitte!

Details Freitag, 20. Dezember 2019 21:01

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Unterliga Mitte über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumten im Herbstdurchgang 11.620 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 127 Beobachtern pro Spiel ergibt. Im Vergleich zu anderen Spielklassen hinkt man da doch hinterher. Die Begegnung mit den meisten Besuchern (400) ging mit Kumberg gegen Eggersdorf am 12.10 vonstatten. 350 Leute vorort dabei waren beim Spiel Peggau gegen Deutschfeistritz (14.09). 250 waren es bei der Partie Andritz gegen die GAK Amateure (11.10).

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. GAK Amateure 990 6 165 2. Kumberg 980 6 163 3. Peggau 1.070 7 152 4. Andritz 860 6 143 5. Thal 840 6 140 6. Unterpremstätten 950 7 138 Werndorf 950 7 138 8. Eggersdorf 800 6 133 9. Raaba-Grambach 960 8 120 10. Kainbach-Hönigtal 810 7 115 11. Deutschfeistritz 610 6 101 Hitzendorf 610 6 101 13. Kalsdorf II 570 6 95 14. Hausmannstätten 620 7 88

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten