Alles drinnen: Den GAK Amateuren ist auch im Frühjahr vieles zum zutrauen!

In der Spielzeit 15/16 war die Kampfmannschaft II des GAK 1902 erstmalig in der 1. Klasse Mitte A mit von der Partie. Dabei ist das Kunststück gelungen, gleich den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Nach darauffolgenden drei Jahren in der Gebietsliga Mitte ist man seit dem Sommer 2019 Bestandteil der Unterliga Mitte. Und auch dort gelingt es der jungen Truppe von Trainer Stefan Kammerhofer (30), der bis Mai 2018 in der KM I aktiv war, beste Figur abzugeben. Ist man nach der Hinrunde doch am starken 3. Tabellenplatz antreffbar. Demnach besteht durchaus noch die Möglichkeit, 5 Punkte fehlen auf den Zweiten Unterpremstätten, die Schere zur Profitruppe in der 2. Liga, zu verkleinern.

Filip Smoljan, der auch schon im "Einserteam" zu Einsätzen kam, war im Herbst der erfolgreichste Knipser in der KM II.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: GAK KM II

Tabellenplatz: 3. Unterliga Mitte

Heimtabelle: 11.

Auswärtstabelle: 2.

geschossene Tore/Heim: 3,1

bekommene Tore/Heim: 3,0

geschossene Tore/Auswärts: 2,2

bekommene Tore/Auswärts: 1,1

Fairplaybewerb: 5.

erhaltene Karten: 2 rote Karten/1 gelb-rote Karte/22 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Filip Smoljan (10 Treffer)

Trainer Stefan Kammerhofer stellt sich den Fragen und dem Wordrap:

1. Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"In der Hinrunde haben sich Licht und Schatten abgewechselt. Wurden doch einige Punkte noch leichtfertig aus der Hand gegeben. Was aber auch damit zu tun hat, dass das Team noch jung und eben auch unerfahren ist. Aber Luft nach oben ist zweifelsohne zur Genüge gegeben."

2. Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Vor allem in der Defensive gilt es kompakter aufzutreten. Zwei Gegentore pro Spiel sind doch entschieden zuviel. Auch bei der Heimperformance muss eine deutliche Steigerung her."

3. Ist es zu Kaderveränderungen gekommen bzw. wie ist die Vorbereitung bislang verlaufen?

"Kadertechnisch hat sich bei uns doch einiges verändert bzw. setzen wir weiterhin auf die Jugend. Die Mannschaft hat auch schon 6 Testpartien in den Beinen: Drava Ptuj (SVN) 5:1, Söding (GLW) 5:0, Siebing (GLS) 10:1, Feldkirchen (GLM) 0:0, Mooskirchen (OLM) 2:5, Groß St. Florian (ULW) 2:4."

Unterliga Mitte Transferliste

4. Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Werndorf lässt sich das mit Sicherheit nicht mehr nehmen. Dahinter aber doch alles offen zu sein."

5. Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Wir haben es schon vor, uns noch beim Kampf um den möglichen Relegationsplatz einzubringen."

Testspiel:

Dienstag, 25. Feber, 20:00 Uhr (in Hitzendorf)

GAK Amateure - Lannach (ULW)

Wordrap:

… GAK 1902: Herzensverein

… mein Lieblingskicker ist: Cristiano Ronaldo

… Hobbys neben Fußball: Tennis

… Österreich wird bei der EURO 2020: den Titel einfahren

... Ligaportal.at: Top-Infoquelle

… Salzburg oder LASK: Salzburg

… Sturm oder GAK: GAK

… Videoassistent: noch verbesserungsfähig

... soziale Netzwerke: auf Instagram aktiv

… bevorzugte Musik: Pop

… Lieblingsreiseziel: Lignano

… Frauen-Fußball: interessante Sache

… Gänsehaut bekomme ich: wenn ich meine Tochter tanzen sehe

