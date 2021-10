Kantersieg: USV Kainbach/H. bleibt vorne dran

Details Samstag, 30. Oktober 2021 09:34

USV Kainbach/H. zog SC Unterpremstätten das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Kainbach-Hönigtal heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Benjamin Schweighofer machte in der elften Minute das 1:0 von Kainbach/H. perfekt. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In der 56. Minute brachte Nicolaus Scarpatetti das Netz für USV Kainbach-Hönigtal zum Zappeln. Mit den Treffern zum 5:0 (72./88./92.) sicherte Fabian Koch dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende kam USV Kainbach/H. gegen Unterpremst. zu einem verdienten Sieg.

Kainbach/H. nimmt mit 29 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von USV Kainbach-Hönigtal ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur elf Gegentore zugelassen hat. Mit dem Sieg knüpfte Kainbach/H. an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert USV Kainbach/H. neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Aufgrund der Niederlage überwintert der SC PORR Unterpremstätten auf dem neuntenTabellenplatz. In dieser Saison sammelte SC Unterpremstätten bisher sieben Siege und kassierte sechs Niederlagen. Unterpremstätten baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus

Stimme zum Spiel:

Stefan Leitgeb, Sektionsleiter Kainbach-Hönigtal:

"Die erste Hälfte war ausgeglichen. Im zweiten Durchgang waren wir klar besser. Wir sind mit dem Saisonverlauf zufrieden, obwohl wir in Eggersdorf zwei und in Andritz drei Punkte liegen haben lassen. Ich bin sehr stolz auf unser Trainerteam und die gesamte Mannschaft"

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SC PORR Unterpremstätten, 5:0 (1:0)

11 Benjamin Schweighofer 1:0

56 Nicolaus Scarpatetti 2:0

72 Fabian Koch 3:0

88 Fabian Koch 4:0

92 Fabian Koch 5:0

by ReD

