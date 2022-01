Feuerwehrmann: Neuer Trainer soll Brand in Eggersdorf löschen

Details Freitag, 28. Januar 2022 17:30

Die PS nicht auf die Straße gebracht hat der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf in der Hinrunde der Unterliga Mitte. So reicht es in den 13 Begegnungen gerade einmal zu 6 Pünktchen. Was dann unterm Strich gerade einmal zum 13. bzw. vorletzten Tabellenplatz reichen sollte. Trotzdem, der Zug bezüglich Klassenverbleib ist noch nicht abgefahren. Gibt es mit dem SC Kalsdorf II und dem SV Hausmannstätten doch zwei Teams, die es im Herbst gerade einmal auf 9 Zähler bringen. Zusammen mit dem Letzten SV Thal werden sich die Abstiegsfrage wohl diese vier Teams untereinander ausmachen. Bei den Eggersdorfern vermeldet man rechtzeitig einen neuen Trainer. Bernhard Wagner-Schuster soll den verfahrenen Karren dort, wieder auf Vordermann bringen:

Das Eggersdorfer Kollektiv ist mehr denn je gefragt



Der 33-jährige Trainer war zehn Jahre in Eichkögl, St. Margarethen und Gleisdorf im Jugendbereich tätig. Zuletzt trainierte er 2 ½ Jahre die Kampfmannschaft von St. Margarethen/Raab. Der USV Eggersdorf bedankt sich auf diesem Wege bei Andreas Adam. Er legt in den letzten Runden im Herbst viel Engagement an den Tag bzw. wird er wieder in den Jugendbereich des SVE zurückwechseln. In erster Linie geht es für den neuen Coach darum, eine entsprechende Konstanz in die Truppe zu bringen. Vor allem bei den Duellen gegen die direkten Mitstreiter gilt es hellwach zu sein bzw. zählen die Punkte da wahrlich doppelt. Kapitän David Kleinhappl: "Unser Ziel mit dem neuen Trainer kann nur sein, eine gute Aufbauzeit zu absolvieren, uns physisch auf solide Beine zu stellen und dann so schnell wie möglich unten raus zu kommen."



Trainer Bernhard Wagner-Schuster ist der neue Chef auf der Eggersdorfer Seitenoutlinie.

Bild: USV Eggersdorf

© Roo