Kanonenfutter: Schlusslicht Thal fasst bei GAK Amateuren ordentlich aus

Details Sonntag, 27. März 2022 20:02

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich GAK Amateure und Thal mit dem Endstand von 7:1. GAK 1902 Amateure hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel hatte der Gastgeber mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Thal-Trainer Heinz Karner läuft Gefahr, mit seiner Mannschaft den Anschluss in der Tabelle zu verlieren.

Der GAK agiert aus einem Guss

Für den Führungstreffer von GAK Amateure zeichnete Roland Hartmann verantwortlich (11.). Doppelpack für GAK 1902 Amateure: Nach seinem ersten Tor (14.) markierte Alexander Hofbauer wenig später seinen zweiten Treffer (17.). Konstantinos Hinteregger (25.) und Martin Murg (27.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von GAK Amateure. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Daniel Ott mit dem 1:5 für SV Thal zur Stelle (44.). GAK 1902 Amateure gab in Durchgang eins klar den Ton an.

Thal steht auf verlorenen Posten

Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Daniel Brandl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für GAK Amateure (65.). Hinteregger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für GAK 1902 Amateure (85.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr GAK Amateure einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

GAK 1902 Amateure befindet sich mit 25 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Mit dem Sieg knüpfte GAK 1902 Amateure an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert GAK Amateure 8 Siege und ein Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte.

71 Tore kassierte Thal bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Mitte. Kurz nach Beginn der Rückrunde steht der Gast mit sechs Punkten auf Platz 14. Im Angriff weist SV Thal deutliche Schwächen auf, was die nur 17 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Gewinnen hatte bei SV Thal zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück. GAK 1902 Amateure scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag tritt GAK Amateure bei SV Baumit Peggau an, während Thal einen Tag zuvor SVU well welt Kumberg empfängt.

Startformationen:

GAK 1902: Konstantin David Rieger, Theodor Wlattnig, Muzaffer Akdag, Roland Schadl, Edon Sahiti, Martin Murg, Roland Hartmann, Niclas Gogg, Alexander Hofbauer (K), Patrick Ritzinger, Konstantinos Hinteregger

Thal: Jakob Neubauer - Valentin Schantl (K), Michael Elias Groß, Benjamin Hois, David Paar - Benjamin Hepflinger, Christoph Groß, Jakob Orasche, Lukas Ott - Gianluca Kassler, Daniel Ott



Sportzentrum Weinzödl, 125 Zuseher, SR: Michael Weiland

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – SV Thal, 7:1 (5:1)

85 Konstantinos Hinteregger 7:1

65 Daniel Brandl 6:1

44 Daniel Ott 5:1

27 Martin Murg 5:0

25 Konstantinos Hinteregger 4:0

17 Alexander Hofbauer 3:0

14 Alexander Hofbauer 2:0

11 Roland Hartmann 1:0