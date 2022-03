Die Unbezwingbaren: Hitzendorf bleibt gegen Peggau auch im 11.Spiel unbesiegt

Details Freitag, 25. März 2022 22:20

Die Sportunion Hitzendorf trennte sich an diesem Freitag von der SV Baumit Peggau mit 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Baumit Peggau mitnichten. SV Peggau kam gegen SU Hitzendorf zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte Sportunion Hitzendorf bei SV Peggau einen 3:0-Sieg eingefahren.

Peggau erweist sich als kratzbürstig

Beim Aufeinandertreffen des Zweiten mit dem Vierten kommt es zu guter Letzt, nach einer flottgeführten Begegnung, zu einer gerechten Punkteteilung. Bereits in der 11. Minute gelingt es den Peggauern in der Person von Manuel Trojer mit 0:1 in Führung zu gehen. Zugleich auch bereits dessen 10. Saisontreffer. Was die Angelegenheit für die Rastl-Truppe nicht wirklich einfacher gestaltet. Die Gäste verstehen es, sich konsequent zu verteidigen. In der 24. Minute kommt es dann beinahe zum Gleichstand, Grgic setzt einen Kopfball aber nur auf Aluminium. In der 32. Minute haben die Hausherren dann aber Grund zum Jubel. Thomas Bernsteiner zeichnet für den 1:1-Halbzeitstand verantwortlich.

Das Unentschieden entspricht dem Gezeigten

Im zweiten Durchgang wogt die Begegnung dann hin und her. Beiden Mannschaften bieten sich Gelegenheiten, die drei Zähler einzuheimsen. Aber das Leistungs-Potenzial hält sich die Waage. Man begegnet einander auf Augenhöhe. So steuert alles einem Remis entgegen. Aber in der 79. Minute gerät das Spiel noch einmal aus dem Gleichgewicht. Der Grund ist der Gelb-Rote Platzverweis des Peggauers Übelleitner. In Überzahl wollen es die Hitzendorfer dann noch einmal wissen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Pfingstl-Schützlingen schlussendlich den einen Auswärtspunkt festzuhalten.

Kurz nach dem Rückrundenstart besetzt Sportunion Hitzendorf mit 38 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der Unterliga Mitte, allerdings fand SV Baumit Peggau diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. SU Hitzendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 12 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und nur einer Niederlagen vor. Zu sechs Siegen hintereinander reichte es für Sportunion Hitzendorf zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von SU Hitzendorf fortgesetzt und auf elf Spiele erhöht.

SV Peggau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. 9 Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Baumit Peggau zu besiegen.

Sportunion Hitzendorf tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SC PORR Unterpremstätten an. Einen Tag später empfängt SV Peggau GAK 1902 Amateure.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Es war das für uns erwartet schwere Spiel gegen einen sehr kampfstarken und aggressiv agierenden Gegner. Das Unentschieden erscheint als leistungsgerecht. Wenngleich beide Teams die Chancen zum Sieg vorfanden."

Startformationen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Michael Seufzer, Lukas Lackner - Thomas Günter Bernsteiner, Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt - Elias Wolfbauer, Marko Grgic

Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Daniel Reinbacher, Manuel Trojer, Aaron Übelleitner - Semin Mrkaljevic, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer - Paul Krebs



Kunstrasen Hitzendorf, 150 Zuseher, SR: Martin Grain

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SV Baumit Peggau, 1:1 (1:1)

32 Thomas Guenter Bernsteiner 1:1

11 Manuel Trojer 0:1