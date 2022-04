"Langsam wach's ma zsam": Kumberg besiegt - Hitzendorf kommt Werndorf näher

Details Samstag, 16. April 2022 08:06

Mit 0:4 verlor SVU well welt Kumberg am vergangenen Freitag deutlich gegen Sportunion Hitzendorf. SU Hitzendorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte SVU Kumberg ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.

Es entwickelt sich ein flottes Spiel

Mit diesem überzeugenden Heimsieg gegen die Kumberger kommt Hitzendorf dem Leader Werndorf, der in Peggau nur remisierte, bis auf zwei Punkte näher. Schon im ersten Abschnitt waren die Hitzendorfer das spielbestimmende Team. Bei etwas mehr Nachdruck wäre sicher der eine oder andere Treffer mehr möglich gewesen. Wenngleich aber auch die Kumberger ihre Torchancen vorfinden. Als in der 41. Minute schon alles rechnet mit dem torlosen Halbzeitremis kommt es doch noch zu einem Treffer. Markus Fürst trifft zum 1:0-Pausenstand.

Hitzendorf bringt den sicheren Sieg über die Distanz

In der 54. Minute bejubelte Sportunion Hitzendorf vor 220 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 2:0. Mit dem 3:0 durch Elias Wolfbauer schien die Partie bereits in der 58. Minute mit SU Hitzendorf einen sicheren Sieger zu haben. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Zakaria Mohammady für einen Treffer sorgte (93.). Letztlich feierte Sportunion Hitzendorf gegen Kumberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg. Die Rastl-Truppe beendet das Spiel mit 9 Spieler. Rieger (56.) und Domjan (93.) werden frühzeitig duschen geschickt.

Das Konto von SU Hitzendorf zählt mittlerweile 47 Punkte. Damit steht Sportunion Hitzendorf auf einem starken zweiten Platz. Der Defensivverbund von SU Hitzendorf steht nahezu felsenfest. Erst 14-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Sportunion Hitzendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. 14 Spiele ist es her, dass SU Hitzendorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 28 ergatterten Punkten steht SVU well welt Kumberg auf Tabellenplatz sieben. Die Gäste verbuchten insgesamt 9 Siege, einRemis und 8 Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist Sportunion Hitzendorf zu SK Fliesen Garber Werndorf, zeitgleich empfängt SVU Kumberg GAK 1902 Amateure.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Tolles Match von uns, hätten erste Hälfte schon höher führen müssen. Aber auch Kumberg hatte eine tolle Tormöglichkeit .2. Hälfte hatten wir bei zwei Null eine Gelbrote und machten dann zwei Tore aus Konter."

Startformationen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Christoph Domjan, Markus Fürst (K), Dominik Spath, Manuel Gsöls, Michael Seufzer - Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt, Philipp Modalek - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger

Kumberg: Julian Senekowitsch - Marco Zierler, Dominik Suppan, Michael Windisch - Sebastian Botegal, DI Rupert Hopfer, Marc Möstl, Jan Peter Svetits - Bernhard Auer (K), Fabian Tödtling, Dorian Zoccali

Hitzendorf Kunstrasen, 220 Zuseher, SR: Dalibor Popovic

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SVU well welt Kumberg, 4:0 (1:0)

93 Zakaria Mohammady 4:0

58 Elias Wolfbauer 3:0

54 Markus Fuerst 2:0

41 Markus Fuerst 1:0