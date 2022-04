Remis in letzter Minute: Deutschfeistritz in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Samstag, 30. April 2022 06:51

Der SV AQUAFUX Deutschfeistritz ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Thal hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Thal vom Favoriten. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht des Tabellenletzten zu Ende gegangen.

Thal hat spielerisch die Nasr vorne

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Moritz Langmann markierte in der fünften Minute die Führung. 15. Minute: Riesenchance von Christoph Groß, der alleine auf den Tormann zulief. Dieser konnte den Ball aber abfangen. Kurz vor der Pause traf Matthias Cresnik für SV Deutschfeistritz (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Deutschfeistritz mit dem Lastminute-Treffer

In der 67. Minute brachte Yannick Suppan den Ball im Netz von SV AQUAFUX Deutschfeistritz unter. Jan Fegerl machte SV Thal kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. In der 93. Minute markierte er den späten 2:2-Ausgleich Letztlich gingen Thal und SV Deutschfeistritz mit jeweils einem Punkt auseinander.

SV Thal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Mit 83 Toren fing sich Thal die meisten Gegentore in der Unterliga Mitte ein. Drei Siege, ein Remis und 16 Niederlagen hat SV Thal derzeit auf dem Konto.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von SV AQUAFUX Deutschfeistritz unteres Mittelfeld. 8 Siege, ein Remis und 11 Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Thal tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei SV Hausmannstätten an. Einen Tag später empfängt SV Deutschfeistritz SV Baumit Peggau.

Stimme zum Spiel:

Hein Karner, Trainer SV Thal:

"Es war heute eigentlich wieder ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, der einzige Kritikpunkt ist nur das wir zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen sind und anstatt 4 oder 5:1 zu führen leider in der 93 Minute das 2:2 bekommen haben, wir werden weiter hart arbeiten, zudem bin ich von meiner Mannschaft zu 100% überzeugt und stolz auf die Jungs."

Startformationen:

Thal: Jakob Neubauer - Michael Elias Groß, Benjamin Hois, David Paar - Moritz Langmann (K), Christoph Groß, Lorenz Url, Lukas Ott, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Daniel Ott

Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Maximilian Scherounigg, Marco Moser, Florian Pusterhofer, Martin Schriebl, Jan Fegerl - Matthias Cresnik, Bastian Feldhofer, Patrick Moisenbichler, Nico Sellitsch, Rene Tippl (K) -



Freizeitanlage Thal, 150 Zuseher, Dalibor Popovic

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Thal – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 2:2 (1:1)

93 Jan Fegerl 2:2

67 Yannick Suppan 2:1

42 Matthias Cresnik 1:1

5 Moritz Langmann 1:0