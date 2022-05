Klassenerhalt geschafft: Thal darf es nach Sieg gegen Kalsdorf II krachen lassen

Details Samstag, 28. Mai 2022 14:30

Mit 1:4 verlor die Reserve von Kalsdorf am vergangenen Freitag deutlich gegen Thal. SV Thal erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit SC Kalsdorf II einen knappen 3:2-Sieger.

Der Moment wenn das Team realisiert, dass man mit dem Klassenverbleib gerade Großes vollbracht hat.

Kalsdorf verkauft sich sehr teuer

Beim "Sechspunktespiel" zuhause gegen die Kalsdorfer KM II schaffen es die Thaler, den aufreibenden Kampf um den Klassenverbleib zu beenden. Ausschlaggebend dafür war ein sehr mühsamer Heimsieg gegen den Vorletzten. Danach war die Erleichterung sehr groß. Jetzt darf Thal die letzten zwei Partie entspannt entgegensehen. Die Partie beginnt aber mit einer kalten Dusche für die Karner-Truppe. Denn bereits in der 2. Minute leuchtet ein 0:1 von der Anzeigetafel. Der Kameruner Junior Nelson Tresore Nzogang nützt dabei die ihm gebotene Chance trocken aus. Was die Sache für den Gastgeber nicht wirklich einfacher macht. Die Thaler sind bemüht eine Reaktion auf das Gegentor zu zeigen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen immer wieder, alles wegzuverteidigen. Dann und wann steht den Kalsdorfern auch das nötige Glück zur Seite. Als alles schon mit einem 0:1-Pausenstand rechnet kommt es doch noch zum Ausgleich. 45. Minute: Nach Auflage von Christoph Groß trifft Alexander Hacker zum 1:1-Halbzeitstand.

Jetzt steppt der Bär im Freizeitparkstadion

Dieser späte Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff beflügelt dann die Thaler nach dem Seitenwechsel zusehends. Plötzlich finden sich die Lücken im Abwehrverbund der Gäste, die schwer unter Druck stehen bzw. die dieses Spiel tunlichst nicht verlieren sollten, will man nicht frühzeitig den Weg in Richtung Gebietsliga einschlagen. 51. Minute: Christoph Gross zieht ab und trifft zum 2:1 in die Maschen. Diesen erstmaligen Vorsprung verstehen die Hausherren dann in weiterer Folge geschickt zu verwalten. Es bieten sich nun vermehrt Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen. Aber die Kalsdorfer werfen erfolgreich alles in die Waagschale bzw. gelingt es das Spiel nachfolgend offen zu gestalten. Erst in der Schlussphase kann Thal entscheidend zusetzen. 80. Minute: Das erlösende Tor für die Thaler Daumendrücker. Johannes Egi trifft aus kurzer Distanz zum 3:1. 90. Minute: Jetzt gibt es kein Halten mehr: Alexander Hacker trifft aus der Ferne mit seinem zweiten Tor zum 4:1 in des Gegners Tor. Zugleich dann auch der Spielendstand.

Die Bilanzen erscheinen verbesserungsfähig

In der Schlussphase der Saison befindet sich Thal in der Tabelle über dem ominösen Strich. SV Thal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 17 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Thal, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SC Kalsdorf II ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Mit 93 Toren fing sich Kalsdorf II die meisten Gegentore in der Unterliga Mitte ein. Nun musste sich SC Kalsdorf II schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere von Kalsdorf II hält an. Insgesamt kassierte SC Kalsdorf II nun schon vier Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Thal ist Kalsdorf II weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Mitte.

Weiter geht es für Thal am kommenden Samstag daheim gegen SC PORR Unterpremstätten. Für SC Kalsdorf II steht am gleichen Tag ein Duell mit SV Baumit Peggau an.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner, Trainer Thal:

"Das Spiel begann für uns natürlich katastrophal mit dem frühen Rückstand, danach haben wir ca 20 Minuten gebraucht um uns von diesem Schock zu erholen. Ab Minute 25 waren wir dann zurück, kurz vor der Pause gelang uns der Ausgleich, in Halbzeit 2 haben die Jungs eigentlich auf 1 Tor gespielt und letztendlich verdient und auch vom Ergebnis her klar gewonnen, jeder einzelne Spieler kann stolz sein, denn wir haben eine tolle Rückrunde gespielt und haben frühzeitig den Klassenerhalt geschafft, jetzt wird einmal richtig gefeiert und danach wollen wir die letzten 2 Spiele noch positiv absolvieren."

Startformationen:

Thal: Jakob Neubauer - Valentin Schantl (K), Michael Elias Groß, Benjamin Hois - Christoph Groß, Lorenz Url, Lukas Ott, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Daniel Ott, Johannes Egi

Kalsdorf: Matko Horvat - Stephan Aminger (K), Maximilian Wolf, Lukas Grabner, Jeremiah Heuberger - Junior Nelson Tresore Nzogang, Sergej Vucetic, Fabio Hönneger, Felix Carstensen, Bleart Shala - Nico Leon Lackner



Freizeitparkstadion, 150 Zuseher, SR: Alexander Lappi

Fotocredit: SV Thal

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Thal – SC Kalsdorf II, 4:1 (1:1)

90 Alexander Hacker 4:1

80 Johannes Egi 3:1

51 Christoph Gross 2:1

45 Alexander Hacker 1:1

2 Junior Nelson Tresore Nzogang 0:1